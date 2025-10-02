Policía frustra posible negocio ilícito de armas en parqueo de centro comercial de Villa Nueva  

Tres hombres fueron capturados este jueves 2 de octubre por agentes de la División de Investigación y Desactivación de Armas y Explosivos (DIDAE), tras ser sorprendidos con armas de fuego en el parqueo de un centro comercial de la zona 5 de Villa Nueva, informó la Policía Nacional Civil (PNC).

Según el informe policial, la intervención se realizó en seguimiento a una denuncia ciudadana que alertó sobre la presencia de individuos armados en el lugar.

Los detenidos fueron identificados como Pablo N., de 46 años; Carlos N., de 35, y Kevin N., de 24, quienes se movilizaban en los vehículos P-681FRL y P-272GLS.

Durante el operativo, se les decomisó una carabina calibre .223, dos pistolas calibre 9 mm —una de las cuales había sido reportada como robada el 31 de agosto en una gasolinera del barrio Aguahiel Abajo, San Agustín Acasaguastlán, El Progreso— y más de 89 municiones útiles de diferentes calibres.

De acuerdo con la investigación preliminar, los capturados habrían llegado al lugar para concretar una transacción de armas de fuego.

El Ministerio Público fue notificado del hallazgo para continuar con las diligencias correspondientes.

Los aprehendidos fueron trasladados a Torre de Tribunales, donde enfrentarán cargos por portación ilegal de armas de fuego y otros delitos relacionados.

