Policía revela más detalles sobre la muerte de un agente en la Academia de la PNC

La Policía Nacional Civil (PNC) dio a conocer detalles sobre la muerte de Walter Isaías Alvarado Oxlaj, de 30 años, quien era agente de la institución y cuyo cadáver fue encontrado en las instalaciones de la Academia de la PNC, en el área de la Escuela de Especialidades.

De acuerdo con el reporte policial del 2 de noviembre del 2026, el cuerpo fue localizado a un costado de una pista de tierra. El informe señala que el agente presentaba golpes en el pecho y hematomas en la espalda, aunque la causa de muerte está pendiente de establecerse por parte del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Según la versión consignada en el reporte, a las 18.00 horas no se conocía el paradero Alvarado Oxlaj. Posteriormente, a las 21.00 horas, otro integrante de la PNC se percató de que el agente se encontraba tendido cerca de un área conocida como la "pista negra", a un costado del portón de la Subdirección General de Análisis Antinarcótica (SGAIA).

Otro informe policial detalla que a las 22.46 horas de ese día, la operadora de turno del 110 de la PNC, notificó sobre la presencia del cadáver a un costado de la pista, dentro de las instalaciones policiales.

Tras el hallazgo, se coordinó la presencia de los bomberos, quienes determinaron que el agente ya no presentaba signos vitales.

El documento señala que Alvarado Oxlaj, originario de Baja Verapaz y residente en Chinautla, Guatemala, se encontraba de servicio en la Escuela de Especialidades de Policía (EEPOL).

¿Qué encontraron en el lugar?

El informe detalla que localizaron un arma de fuego, posiblemente del equipo asignado al agente, así como un teléfono celular negro. Además, describe el uniforme que portaba Alvarado durante su turno.

La PNC informó que el caso fue trasladado al Ministerio Público (MP) para las diligencias correspondientes.

"Lamentamos el fallecimiento de nuestro compañero pero en este caso sigue el curso una investigación que determinará Inacif las causas de la muerte", indicó la policía.