Policías confunden a meseros con pandilleros y les disparan durante patrullaje por estado de sitio

Edwin Sánchez, de 48 años, y su hijastro Carlos López, de 20, resultaron heridos de bala la madrugada del miércoles 21 de enero, luego de una persecución de la Policía Nacional Civil (PNC) en la zona 1 de la capital. Ambos fueron trasladados al Hospital General San Juan de Dios, donde permanecen internados.

Según el informe policial, la persecución se originó porque los hombres efectuaron disparos desde una motocicleta, lo que motivó la reacción de las fuerzas de seguridad. La institución sostiene que fue un procedimiento de respuesta ante un ataque armado.

Sin embargo, una grabación obtenida por Prensa Libre y Guatevisión revela una versión distinta. En una llamada realizada desde el hospital, Carlos López relató a una familiar que ya se habían detenido cuando los agentes les dispararon y que incluso fueron golpeados.

Los familiares de Sánchez y López afirmaron que ambos trabajan como meseros y que no tienen vínculos con pandillas. Carlos también trabaja como mototaxista por aplicación y como mecánico. La PNC reconoció que el perfil de ambos no corresponde al de pandilleros.

El arma desde la cual supuestamente se realizaron los disparos no fue localizada durante la persecución, sino hasta el día siguiente, según Edwin Monrroy, vocero de la PNC.

Hasta el mediodía del jueves 22, el estado de ambos era estable, aunque Carlos indicó que su padrastro ya fue operado y requerirá una nueva intervención.

El Ministerio Público ya recibió las declaraciones de los heridos, los agentes policiales involucrados y los familiares. La investigación continúa para esclarecer los hechos y determinar si hubo abuso de fuerza.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

