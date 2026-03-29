Justicia
Por Q300 y fotos íntimas, chantaje termina con la captura de un hombre en Santa Rosa
Un hombre fue capturado en Santa Rosa señalado de exigir dinero y favores sexuales a una mujer para no difundir imágenes íntimas en redes sociales.
Investigadores de la DEIC capturan a Ludvin “N”, señalado de chantajear a una mujer con fotos íntimas en Santa Rosa. (Foto Prensa Libre: PNC)
Investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) detuvieron este domingo 29 de marzo a un hombre señalado de chantajear a una mujer, a quien exigía Q300 a cambio de no publicar fotografías íntimas en redes sociales, informó la Policía Nacional Civil (PNC).
La captura se efectuó en el parque de Nueva Santa Rosa, Santa Rosa, donde fue aprehendido Ludvin “N”, de 31 años, en seguimiento a una denuncia presentada por la víctima.
De acuerdo con la información recabada, el individuo no solo exigía dinero, sino que también condicionaba la eliminación de las imágenes a que la mujer acudiera a un hotel para mantener relaciones sexuales con él.
Las autoridades indicaron que, durante el operativo, al detenido se le incautó un paquete que simulaba la cantidad de dinero solicitada, así como un teléfono celular, que será analizado como parte de la investigación.
El caso quedó bajo investigación para determinar las responsabilidades correspondientes.
Chantajeaba a la víctima con Q.300 para no publicar fotos intimas— PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) March 29, 2026
En el parque de Nueva Santa Rosa, Santa Rosa, investigadores de la DEIC detuvieron a Ludvin “N”, de 31 años, en seguimiento a una denuncia donde un hombre chantajeaba a una mujer pidiendo Q.300. pic.twitter.com/lz6T8ubzfA
