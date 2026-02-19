Quiénes han entregado expediente para dirigir el MP: van 11 a un día del cierre

A un día de que concluya el plazo de recepción de expedientes, 11 profesionales han presentado su papelería ante la Comisión de Postulación para la Elección de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP) para el período 2026-2030.

El proceso de recepción se abrió oficialmente el lunes 16 de febrero, pero fue hasta el miércoles reciente cuando comenzaron a llegar los primeros aspirantes con la documentación requerida.

Este jueves 19 de febrero marca el cuarto día de recepción. El plazo vence el viernes 20 de febrero.

Los expedientes entregados serán revisados por la comisión a partir del lunes 23 de febrero, cuando está programada una sesión para verificar que los documentos cumplan con los requisitos legales y administrativos establecidos.

El análisis incluye comprobar que cada expediente contenga la papelería completa antes de pasar a la siguiente fase del proceso.

Las sesiones de trabajo de la Comisión continuarán la próxima semana.

La etapa actual es únicamente de recepción, por lo que la cantidad de aspirantes podría incrementarse antes del cierre del plazo.

Aspirantes al cargo de fiscal general y jefe del MP:

Mynor Francisco Hernández Castillo Walfred Orlando Rodríguez Tórtola Juan Luis Polanco Santizo Walter Brenner Vásquez Gómez Gabriel Estuardo García Luna Henry Alejandro Elías Wilson Brenner Israel Ronaldo López de León Marco Antonio Cortéz Sis Edgar Miguel Morales Santos Maynor Eduardo González Méndez Marlon Orlando Ordóñez Cordón