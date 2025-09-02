Justicia
Presunto coyote choca seis carros y 17 motos al huir de la policía en Jutiapa; rescatan a 11 migrantes
Durante una persecución en Jalpatagua, un presunto coyote chocó seis vehículos y 17 motocicletas mientras transportaba a 11 migrantes ocultos bajo una lona.
Agentes de la PNC capturan a un presunto coyote en Jalpatagua, Jutiapa, tras una persecución en la que chocó seis carros y 17 motocicletas mientras transportaba a 11 migrantes ocultos. (Foto Prensa Libre: PNC)
Un operativo policial en la aldea San Ixtán, en Jalpatagua, dejó como resultado la captura de un presunto traficante de personas que durante su huida provocó daños a seis vehículos y 17 motocicletas.
El detenido, identificado como Erick “N”, de 42 años, desobedeció la señal de alto en un puesto de control instalado sobre la ruta y emprendió la fuga a bordo de un pickup Mitsubishi, placas P-073JLR. Agentes de la División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos (Dipafront) le dieron persecución durante un kilómetro hasta interceptarlo.
Durante la inspección al vehículo, los policías localizaron a once migrantes que viajaban ocultos bajo una lona en la palangana. Se trata de seis personas de nacionalidad cubana y cinco haitianas, entre ellas un menor de 12 años.
Las autoridades indicaron que los migrantes presentaban síntomas de deshidratación y golpes leves. Fueron atendidos en el lugar y luego remitidos al Instituto Guatemalteco de Migración.
Los propietarios de los automotores afectados por el vehículo en fuga acompañaron a los agentes captores para presentar solicitud de reparación por los daños ocasionados.
Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.
el pickup Mitsubishi P-073JLR que transportaba a los migrantes. Durante la persecución provocó daños a seis vehículos y 17 motocicletas, por lo que los propietarios de estos acompañaron a los agentes captores para solicitar reparación de daños causados.#PNCEnAcción pic.twitter.com/5l6IRnoXxt— PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) September 2, 2025