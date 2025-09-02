Presunto coyote choca seis carros y 17 motos al huir de la policía en Jutiapa; rescatan a 11 migrantes

Un operativo policial en la aldea San Ixtán, en Jalpatagua, dejó como resultado la captura de un presunto traficante de personas que durante su huida provocó daños a seis vehículos y 17 motocicletas.

El detenido, identificado como Erick “N”, de 42 años, desobedeció la señal de alto en un puesto de control instalado sobre la ruta y emprendió la fuga a bordo de un pickup Mitsubishi, placas P-073JLR. Agentes de la División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos (Dipafront) le dieron persecución durante un kilómetro hasta interceptarlo.

Durante la inspección al vehículo, los policías localizaron a once migrantes que viajaban ocultos bajo una lona en la palangana. Se trata de seis personas de nacionalidad cubana y cinco haitianas, entre ellas un menor de 12 años.

Las autoridades indicaron que los migrantes presentaban síntomas de deshidratación y golpes leves. Fueron atendidos en el lugar y luego remitidos al Instituto Guatemalteco de Migración.

Los propietarios de los automotores afectados por el vehículo en fuga acompañaron a los agentes captores para presentar solicitud de reparación por los daños ocasionados.

