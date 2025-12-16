Presunto pandillero salvadoreño con paraplejía y orden de captura es expulsado por Guatemala

Agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) capturaron en el Hospital Modular de Chiquimula a Carlos “L”, de 45 años, presunto cabecilla de la pandilla Barrio 18, quien era buscado por la justicia salvadoreña por el delito de agrupaciones ilícitas.

Carlos “L”, alias “Fidelina”, “Chino” o “Snay”, fue entregado este martes 16 de diciembre a la Policía Nacional Civil de El Salvador, en el punto fronterizo de Anguiatú, en Concepción Las Minas, Chiquimula, según informaron las autoridades guatemaltecas.

El capturado se encontraba internado en ese hospital desde el 31 de octubre del 2025, tras resultar herido de bala en la colonia 4 de Febrero, zona 5 de Chiquimula. Como consecuencia de las heridas, quedó parapléjico.

Según datos oficiales, en lo que va del año han sido ubicados 90 salvadoreños con vínculos a estructuras criminales: 45 fueron expulsados y otros 45 permanecen en prisión cumpliendo condenas en Guatemala.