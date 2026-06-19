Presunto secuestrador cae cuando recibía Q20 mil para liberar a una víctima en Chimaltenango  

Investigadores del Comando Antisecuestros de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a Esmaily “N”, de 30 años, señalado de participar en el secuestro de un hombre en la ruta hacia San José Poaquil, Chimaltenango.

La PNC informó este viernes 19 de junio que la acción policial se desarrolló en seguimiento de una denuncia en la que se alertó sobre la privación de libertad de un hombre, por cuya liberación exigían Q50 mil.

Mediante técnicas y estrategias de investigación, los especialistas del Comando Antisecuestros lograron entablar una negociación con los secuestradores y acordaron la entrega de Q20 mil para la liberación de la víctima, según la PNC.

La institución explicó que los investigadores montaron una operación en la aldea San José Chirijuyú, Tecpán Guatemala, Chimaltenango, donde capturaron al sospechoso cuando se disponía a recoger el dinero exigido.

“La intervención permitió rescatar con vida a la víctima, un hombre de 30 años, liberado sano y salvo”, añadió la PNC.

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Al detenido le decomisaron un teléfono celular y dos paquetes que simulaban contener los Q20 mil del rescate.

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