Presunto secuestrador cae cuando recibía Q20 mil para liberar a una víctima en Chimaltenango  

Justicia

Presunto secuestrador cae cuando recibía Q20 mil para liberar a una víctima en Chimaltenango  

Comando Antisecuestros libera a víctima en Chimaltenango y captura a sospechoso en operativo.

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Esmaily “N”, señalado de secuestro en Chimaltenango

Esmaily “N” es capturado en Chimaltenango por un caso de secuestro. (Foto Prensa Libre: PNC)

Investigadores del Comando Antisecuestros de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a Esmaily “N”, de 30 años, señalado de participar en el secuestro de un hombre en la ruta hacia San José Poaquil, Chimaltenango.

La PNC informó este viernes 19 de junio que la acción policial se desarrolló en seguimiento de una denuncia en la que se alertó sobre la privación de libertad de un hombre, por cuya liberación exigían Q50 mil.

Mediante técnicas y estrategias de investigación, los especialistas del Comando Antisecuestros lograron entablar una negociación con los secuestradores y acordaron la entrega de Q20 mil para la liberación de la víctima, según la PNC.

La institución explicó que los investigadores montaron una operación en la aldea San José Chirijuyú, Tecpán Guatemala, Chimaltenango, donde capturaron al sospechoso cuando se disponía a recoger el dinero exigido.

EN ESTE MOMENTO

AME994. CIUDAD DE GUATEMALA (GUATEMALA), 04/07/2023.- Un integrante de la Junta Electoral Departamental muestra una boleta impugnada durante la segunda audiencia de revisión de escrutinio de las pasadas elecciones generales, hoy, en Ciudad de Guatemala. La agrupación política Vamos, del presidente guatemalteco Alejandro Giammattei, exigió este martes un recuento de votos manual en la revisión de los resultados de las elecciones generales del pasado 25 de junio, mientras fiscales de otros partidos han rebatido su postura. Es por ello que las juntas electorales de los 22 departamentos del país centroamericano se reunieron este martes para cumplir con la resolución y revisar las actas de votación que pudieran ser impugnadas. EFE/ Edwin Bercián

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“La intervención permitió rescatar con vida a la víctima, un hombre de 30 años, liberado sano y salvo”, añadió la PNC.

Para leer más: ¿Cómo operan las nuevas modalidades de secuestro en Guatemala?

Al detenido le decomisaron un teléfono celular y dos paquetes que simulaban contener los Q20 mil del rescate.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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