Presuntos extorsionistas del Barrio 18 y la Mara Salvatrucha caen en operativos policiales en distintos puntos del país

En una serie de allanamientos realizados este miércoles 10 de septiembre, las fuerzas de seguridad y el Ministerio Público (MP) capturaron a 16 personas señaladas de integrar estructuras criminales vinculadas a extorsiones, informó la Policía Nacional Civil (PNC).

Las diligencias fueron ejecutadas de forma simultánea por la Subdirección General de Investigación Criminal, a través de la DEIC y la DIPANDA, en coordinación con el MP, en municipios de Guatemala, Villa Nueva, San Juan Sacatepéquez, San Miguel Petapa, Chinautla, San Pedro Ayampuc, Amatitlán, Mixco y el departamento de Quetzaltenango.

De acuerdo con el informe oficial, fueron aprehendidos cuatro supuestos integrantes de la Mara Salvatrucha identificados como Kevin N., de 23 años; Otto N., 28; y los hondureños Germán N., 22, y Fani N., 28.

Durante el operativo se incautaron 20 teléfonos celulares, cinco chips, dos armas de fuego con registro esmerilado, municiones, bolsas con marihuana, tres pesas digitales, tres motocicletas y varios documentos.

Además, se localizó a un menor de edad con una alerta activa del sistema Alba-Keneth.

En otro procedimiento, por un caso distinto, fue capturado José N., de 44 años, en la colonia Landívar, zona 7.

El hombre era requerido por un juzgado capitalino desde el 5 de septiembre, sindicado de asesinato en grado de tentativa, por un hecho armado en el que resultó herida una mujer.

Por su parte, la DIPANDA informó sobre la captura de 12 presuntos extorsionistas vinculados a la Pandilla del Barrio 18. En ese operativo se incautaron Q55,756 en efectivo y 11 teléfonos celulares.

Fueron detenidos Osbely N., de 32 años; Luis N., 43; Suheidy N., 37; Karla N., 26; Leyda N., 27; y José N., 28, así como Joselin N., de 22 años; Andrea N., 33; Alba N., 49; Adriana N., 23; Neyda N., 29, y Marilyn N., 41.

Las autoridades indicaron que estas capturas están relacionadas con investigaciones por casos de extorsiones a transportistas y comerciantes.

Según la PNC, con estas aprehensiones suman 1,308 los detenidos por delitos de extorsión en lo que va del 2025.

Trasladan a tribunales a los últimos mareros salvatruchas capturados



De la 9 avenida y 14 calle “B”, colonia Tierra Blanca, zona 1 de Mixco, en estos momentos son trasladados a torre de tribunales, los últimos tres de los 16 peligrosos mareros de la mara salvatrucha pic.twitter.com/LbeXsVGlLF — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) September 11, 2025

Ellos son Kevin David Méndez Vásquez, de 23 años, Germán Ariel Marcias Castellanos, de 22 años y Fani Beatriz Vásquez Enamorado, de 28 años, estos dos últimos de nacionalidad hondureña. pic.twitter.com/csgPbePoms — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) September 11, 2025