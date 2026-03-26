Procesado por muerte de hijo de diputado enfrentará juicio tras cambio de delito a homicidio en estado de emoción violenta

El juez a cargo del caso modificó el delito de asesinato a homicidio en estado de emoción violenta contra Héctor Leonel Alvarez Herrera, quien enfrentará juicio por la muerte de Miguel Mateo Nicolás, hijo del diputado Martín Nicolás. El hecho ocurrió el 20 de septiembre del 2024 en la zona 8 de Huehuetenango.

Pese al cambio en la calificación jurídica, el juzgador resolvió que Alvarez Herrera continúe en prisión preventiva, debido a que permaneció prófugo de la justicia.

La audiencia de ofrecimiento de pruebas fue programada para el 5 de mayo, mientras que la fecha de inicio del juicio dependerá de la agenda del tribunal que sea designado.

En el mismo caso, Rafael Alvarez, hijo del acusado, se encuentra prófugo de la justicia.

Según la investigación, el hecho estaría vinculado a conflictos familiares entre la hija del acusado y la víctima.

“El juez cambió la calificación jurídica porque consideró que no había alevosía ni premeditación y que la figura se adaptaba más a la de homicidio en estado de emoción violenta que a la de asesinato”, explicó César Calderón, querellante en el proceso en representación de la familia de la víctima.

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