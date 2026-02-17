Procesan a empresario por estafa en contrato de viviendas financiado por Fopavi en Teculután

El Juzgado Primero Pluripersonal de Paz de Guatemala resolvió este martes 17 de febrero procesar a Rolando B. por el delito de caso especial de estafa, tras una denuncia presentada por la Fiscalía contra la Corrupción, informó el Ministerio Público (MP).

Según la investigación, el sindicado firmó, en su calidad de administrador único y representante legal de la empresa Grupo Trexim, Sociedad Anónima, un contrato con el Fondo para la Vivienda (Fopavi) para la construcción de 52 soluciones habitacionales en comunidades de Teculután, Zacapa.

El proyecto fue pactado a precio fijo y por tiempo determinado, con financiamiento estatal. Sin embargo, de acuerdo con la fiscalía, la obra no registra ningún avance físico —0% de ejecución—, pese a que la empresa recibió un anticipo equivalente al 30% del monto total convenido, es decir Q546 mil.

Tras conocer los indicios presentados, el juzgado resolvió dictar auto de procesamiento y otorgar medidas sustitutivas a Rolando B.

Estas incluyen el pago de una caución económica de Q5 mil, la prohibición de salir del país sin autorización judicial y la obligación de registrar su huella dactilar cada mes.

Grupo Trexim: cronología del caso

Estatus jurídico: Denunciado y en ejecución de fianza

Denunciado y en ejecución de fianza 1.er pago recibido: 20 de diciembre del 2017

20 de diciembre del 2017 Vencimiento de contrato: 20 de agosto del 2018

20 de agosto del 2018 Vencimiento de fianzas: 11 de octubre del 2018

11 de octubre del 2018 Denuncia presentada: 21 de septiembre del 2018, por el director ejecutivo, Marvin Lemen

21 de septiembre del 2018, por el director ejecutivo, Marvin Lemen Presentación de ejecución de fianza: 26 de agosto del 2021

