Procesan a María Marta Castañeda, conviviente de el Lobo, por supuestamente coordinar ataque contra fiscal

María Marta Castañeda Torres, conviviente de Aldo Dupié Ochoa Mejía, alias el Lobo, fue ligada a proceso penal este miércoles 8 de octubre junto con otras cuatro personas, sindicadas de integrar una estructura criminal vinculada al Barrio 18, según informaron fuentes judiciales.

El Juzgado de Primera Instancia Penal para casos de Mayor Riesgo, Grupo “A”, resolvió enviarlos a prisión preventiva por los delitos de asociación ilícita, asesinato y asesinato en grado de tentativa. A Castañeda y a Melvin S. se les atribuyen los tres cargos; Daniel C., Walfred L. y Jairon M. enfrentan proceso por asociación ilícita.

La Fiscalía contra el Delito de Extorsión, a cargo del caso, confirmó que el expediente se encuentra bajo reserva judicial, por lo que no detalló públicamente los hechos que motivaron las órdenes de aprehensión ni la vinculación exacta de los procesados.

Castañeda fue capturada en el parqueo del centro comercial El Encuentro, en la zona 6 de Ciudad Vieja, Sacatepéquez. Tenía vigentes tres órdenes de captura. La primera fue emitida por un juzgado de Jutiapa por casos especiales de estafa, defraudación tributaria y lavado de dinero u otros activos. La segunda y la tercera —por asociación ilícita, asesinato, tentativa de asesinato y rebeldía— fueron giradas por la jueza Claudette Domínguez, titular del Juzgado de Mayor Riesgo A.

Aunque el Ministerio Público no ha confirmado oficialmente los hechos específicos por los que fue procesada, fuentes con conocimiento del expediente señalan que el caso podría estar relacionado con el ataque armado del 27 de marzo del 2024 contra la fiscal Miriam Reguero Sosa. En ese atentado murieron su madre, Miriam Sosa, y su guardaespaldas, Carlos Humberto González.

Otras detenciones previas y muertes en prisión se han vinculado a ese ataque, entre ellas la de Daniel Obrego Milián, alias el Pocoyó, quien fue asesinado días antes de declarar en Mariscal Zavala.

