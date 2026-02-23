Proceso por asesinato de niño en Olintepeque sigue sin resolverse seis meses después del crimen

A seis meses de la muerte de Yonatan Vásquez, de 12 años, quien fue apuñalado durante un supuesto asalto, sus familiares demandan justicia, ya que en dos ocasiones se ha suspendido la audiencia en la que se deberá determinar si uno de los implicados en el caso enfrentará juicio.

Los familiares del niño, asesinado en una tienda en Olintepeque, Quetzaltenango, exigen justicia por la muerte del menor y demandan seriedad en el proceso, pues por segunda ocasión se suspendió la audiencia.

La espera de justicia por el asesinato de Vásquez se ha convertido en una agonía. El menor apoyaba a su familia y trabajaba en una tienda del referido municipio cuando, el 14 de septiembre del año pasado, un hombre que presuntamente entró a asaltar el negocio le quitó la vida.

El hecho marcó a la familia, que ahora exige justicia. Por la muerte del menor, el principal sospechoso es el salvadoreño Daniel Martínez Marín, quien guarda prisión preventiva; sin embargo, debido a la suspensión de las audiencias en dos ocasiones, aún se desconoce si enfrentará juicio por el asesinato del niño.

El lunes 23 de febrero se tenía programada la audiencia para determinar si Martínez Marín enfrentará juicio; sin embargo, por segunda ocasión fue suspendida, por lo que los familiares exigen seriedad a las autoridades para no retardar la justicia.

Claudia Pérez, hermana de la víctima, confirmó que en dos ocasiones se ha suspendido la audiencia, lo cual genera preocupación en su familia, que vive la agonía por la ausencia de Yonatan y a la que ahora se suma la incertidumbre sobre si se hará justicia en su caso.

“Ha sido algo muy difícil. Esta persona que le hizo daño a mi hermano no fue solo a él, sino a toda la familia… Es algo que a veces molesta porque nosotros tenemos trabajo y no podemos salir a cada rato. Sí necesitamos seriedad en los juzgados y en todos los que están a cargo de este caso”, detalló Pérez.

La familia de Yonatan Vásquez se adhirió al proceso para buscar justicia.

La audiencia, prevista inicialmente para el 14 de enero, tampoco se llevó a cabo, ya que el señalado fue trasladado del preventivo de la zona 1 de Quetzaltenango a la prisión de Fraijanes por orden judicial y no fue llevado a tiempo al procedimiento.

Según el abogado querellante en el caso, Carlos Martínez, el retraso se debe a que las partes no fueron notificadas del traslado.

Los hechos

Según la tesis del Ministerio Público, Martínez Marín fue visto por algunos vecinos y aparece en cámaras de seguridad el día en que asesinaron al menor. Otro de los indicios es que el salvadoreño vivía en una casa frente al negocio donde fue ultimado el niño. Algunos testigos aseguraron haberlos visto jugar futbol días antes de la muerte del menor.

La hipótesis inicial es que se trató de un asalto; sin embargo, los familiares aseguraron en su momento que no se registró ningún robo, por lo que exigen que el caso sea investigado a profundidad.