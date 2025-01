Qué función tiene la base militar de EE. UU. que Honduras amenaza con sacar y que un senador propone trasladar a Guatemala

El 5 de noviembre del año pasado, un senador de Estados Unidos recomendó trasladar a Guatemala una base militar que funciona desde 1982 en Honduras, después de que la presidenta de ese país, Xiomara Castro, amenazara con cerrarla si el presidente electo Donald Trump expulsa a migrantes.

De acuerdo con la mandataria Castro, si el magnate neoyorquino decide cumplir su promesa de realizar deportaciones masivas de migrantes centroamericanos durante su segundo mandato, el gobierno de Honduras tendría que considerar un cambio en sus políticas de cooperación con Estados Unidos, "especialmente en el campo militar".

En esa base y terminal aérea actualmente hay 500 militares estadounidenses y 500 civiles, repartidos entre hondureños y norteamericanos.

"Quiero manifestar que esperamos que la nueva administración del presidente electo Donald Trump sea abierta al diálogo, constructivo y amistoso. Que no tome represalias innecesarias contra nuestros migrantes, los cuales son un gran aporte a la economía norteamericana”, señaló la presidenta hondureña durante una cadena de televisión el 1 de enero último.

La indicado por la mandataria hondureña provocó la reacción de Mike Lee, senador por el Estado de Utah.

El senador estadounidense en la red social X escribió: “si Honduras no nos permite mantener nuestra base en ese país (porque no quiere que enviemos a Honduras a los hondureños que residen ilegalmente en los EE. UU.), deberíamos trasladar esa base a Guatemala, que, es más amigable con los EE. UU. y quiere combatir (no perpetuar) la trata de personas”.

¿Qué función tiene la base?

La Base Palmerola está ubicada en Comayagua, en el centro de Honduras. La historia de la base se remonta a 1980, cuando comenzó a ser construida en medio de un ambiente de colaboración militar internacional durante la Guerra Fría y la lucha contra el narcotráfico.

Así como Guatemala, Honduras también fue uno de los países considerados clave en las estrategias de los Estados Unidos para contener la influencia de la Unión Soviética y las guerrillas en la región.

En sus inicios, la base fue utilizada principalmente por la aviación de los Estados Unidos, para realizar operaciones de vigilancia y rastrear vuelos de narcotraficantes.

En la década de 1990, la base se consolidó como un punto estratégico para las operaciones militares en la región, especialmente en lo relacionado con la lucha contra el narcotráfico y el tráfico de armas. Estados Unidos utilizó la base para entrenar personal hondureño para que colaborara en misiones conjuntas.

Los 500 militares estadounidenses integran la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo, quienes se rotan por meses, así como la Academia de Aviación Enrique Soto Cano de la Fuerza Aérea Hondureña.

En 2018 comenzaron trabajos de renovación en la base, las obras se valoraron en US$163 millones y consistieron en mejoras en la pista de cerca de dos mil 500 metros de longitud, la construcción de una terminal para pasajeros de 11 mil 500 metros cuadrados y una terminal de carga de un mil 500 metro cuadrado, entre otras.

La terminal aérea fue abierta al tráfico civil y fue bautizada como el Aeropuerto Internacional de Palmerola, que ofrece vuelos nacionales e internacionales.

Críticas

Sectores políticos y sociales en Honduras han cuestionado la presencia de fuerzas estadounidenses al considerar que se pone en riesgo la soberanía política del país.

La mandataria hondureña dijo que rechaza "cualquier forma de injerencia extranjera que comprometa los intereses de Honduras", al asegurar que la soberanía nacional es "el pilar central de su gobierno".

"Mi administración recuperará la autonomía en sectores como la energía y recursos naturales", añadió en su discurso del pasado 1 de enero.

Al requerir una postura institucional a secretaria de Comunicación Social de la Presidencia de Guatemala sobre la recomendación del senador estadounidense expusieron: “Mike Lee es un amigo de Guatemala y valoramos el rol que ha jugado en fortalecer las relaciones con Estados Unidos. En su última visita al país, el presidente Arévalo tuvo la oportunidad de reunirse con él y sostuvieron un dialogo positivo sobre proyectos de desarrollo en Guatemala”.

Además, “que por el momento no ha habido ninguna discusión en torno a lo manifestado por el senador Lee; sin embargo, su mensaje confirma que Estados Unidos ve a Guatemala como un socio estratégico ahora y para el futuro”, según la postura institucional.