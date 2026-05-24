Qué pasó con el hombre que agredió y amenazó con un arma de fuego a un agente de la PMT

Las cámaras de videovigilancia municipal captaron cómo un hombre amenazó con un arma y golpeó a un agente de la Policía Municipal de Transito (PMT). Él fue detenido, pero horas después quedó en libertad por orden de un juez.

Mario Idabel Castillo Yanes fue trasladado a la torre de Tribunales, luego de que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) lograron darle alcance en un sector de la zona 9.

Autoridades de la PMT reportaron que el individuó agredió a un agente y lo amenazó con arma, luego de que un agente de tránsito le hiciera el alto por manejar en sentido contrario.

Los videos compartidos por agentes de la PMT muestran al conductor agredir al agente de tránsito. El agresor, además, tenía un arma en la mano.

El juez lo ligó a proceso por atentado y otorgó medidas sustitutivas que consisten en arresto domiciliario, acudir a la sede del Ministerio Público (MP) una vez al mes para el registro biométrico, el pago de una caución económica y la prohibición de comunicarse con el agente agredido.

Se dio un plazo de cuastro meses al MP para ampliar la investigación y la audiencia de etapa intermedia, para determinar si debe de enfrentar juicio, se programó para el 07 de octubre de 2026.