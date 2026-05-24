Qué pasó con el hombre que agredió y amenazó con un arma de fuego a un agente de la PMT

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Qué pasó con el hombre que agredió y amenazó con un arma de fuego a un agente de la PMT

Videos muestran cómo un hombre con un arma en mano amenazó y agredió a un agente de tránsito de la PMT.

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El agresor deberá comparecer a los tribunales en octubre para definir si por los hechos debe de enfrentar juicio. Fotografía: PNC.

Las cámaras de videovigilancia municipal captaron cómo un hombre amenazó con un arma y golpeó a un agente de la Policía Municipal de Transito (PMT). Él fue detenido, pero horas después quedó en libertad por orden de un juez.

Mario Idabel Castillo Yanes fue trasladado a la torre de Tribunales, luego de que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) lograron darle alcance en un sector de la zona 9.

Autoridades de la PMT reportaron que el individuó agredió a un agente y lo amenazó con arma, luego de que un agente de tránsito le hiciera el alto por manejar en sentido contrario.

Los videos compartidos por agentes de la PMT muestran al conductor agredir al agente de tránsito. El agresor, además, tenía un arma en la mano.

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El juez lo ligó a proceso por atentado y otorgó medidas sustitutivas que consisten en arresto domiciliario, acudir a la sede del Ministerio Público (MP) una vez al mes para el registro biométrico, el pago de una caución económica y la prohibición de comunicarse con el agente agredido.

Se dio un plazo de cuastro meses al MP para ampliar la investigación y la audiencia de etapa intermedia, para determinar si debe de enfrentar juicio, se programó para el 07 de octubre de 2026.

ESCRITO POR:

Douglas Cuevas

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y del sector justicia, con 15 años de experiencia en periodismo escrito, televisivo y radial.

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Elmer Vargas

Periodista de Guatevisión asignado a temas de Seguridad y Justicia, con experiencia de cinco años en fotografía y en coberturas periodísticas.

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