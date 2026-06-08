¿Quién era el reo que murió durante una riña en el área de visitas del sector 11 del Preventivo para Hombres de la zona 18?

Una riña ocurrida durante el horario de visitas en el sector 11 del Centro Preventivo para Hombres de la zona 18 dejó un privado de libertad fallecido y un adolescente herido por arma de fuego el 7 de junio pasado.

La víctima mortal fue identificada como Mauricio Ernesto Gaytán Martínez, de 32 años, quien guardaba prisión desde el 8 de noviembre del 2018 y enfrentaba procesos judiciales por atentado con agravaciones específicas, conspiración, encubrimiento propio y asociaciones ilícitas, según la base de datos del Sistema Penitenciario (SP).

De acuerdo con el informe de la Policía Nacional Civil (PNC), la riña se registró en el área de visita del sector 11, donde permanecen recluidos integrantes de la pandilla Barrio 18.

Agregó qué Gaytán Martínez, presunto integrante de esa pandilla, fue trasladado a las 13.55 horas al Hospital Roosevelt por los Bomberos Municipales. El reporte detalla que presentaba heridas provocadas con arma blanca en el cráneo y el abdomen, además de una herida de bala en el abdomen.

La PNC consignó como versión preliminar que el incidente pudo haberse originado durante una discusión entre Gaytán Martínez y un adolescente de 17 años que se encontraba de visita en el centro carcelario. El adolescente también sufrió una herida de bala en el abdomen y fue trasladado a un hospital privado.

El Hospital Roosevelt informó que Gaytán Martínez murió al ingresar en la emergencia del centro asistencial debido a la gravedad de las heridas.

El SP descartó que se tratara de un motín dentro de esa prisión y afirmó que, tras el hecho, dos privados de libertad fueron puestos a disposición de las autoridades.

“La Fuerza Élite y los órganos de control de la Dirección General del Sistema Penitenciario identificaron y pusieron a disposición de las autoridades a dos privados de libertad involucrados en un incidente armado suscitado hoy en el Centro de Detención Preventiva para Hombres de la zona 18”, indicó la institución en un comunicado.

El SP agregó que, tras el incidente, fueron activados los protocolos de seguridad para restablecer el orden en el centro y se efectuó una requisa en la que fueron localizadas dos armas de fuego.

Familiares del adolescente herido indicaron que los visitantes ingerían alimentos cuando ocurrió un corte de energía eléctrica y, posteriormente, se escucharon varias detonaciones de arma de fuego.