Quién es “Chispa”, el colombiano capturado en Guatemala y requerido por Estados Unidos

Víctor “M”, ciudadano colombiano conocido como Chispa, fue capturado en Fraijanes, Guatemala, con fines de extradición hacia Estados Unidos, informó este lunes 27 de octubre el Ministerio Público.

La aprehensión fue coordinada por la Fiscalía contra la Narcoactividad, en conjunto con agentes de la Policía Nacional Civil. Chispa es requerido por la Corte del Distrito Este de Texas por su presunta implicación en delitos de narcotráfico.

Según la investigación, integraba una organización transnacional dedicada a la fabricación y distribución de cocaína y heroína. El grupo operaba desde Sudamérica hasta Norteamérica, y tenía como destino final el mercado estadounidense.

Las autoridades estadounidenses lo señalan de haber formado parte de esta red criminal entre el 2016 y julio del 2025. En ese periodo habría ejercido funciones de coordinación y logística en Colombia, Guatemala y otros países de la región.

Esta captura se suma a la lista de extraditables del año: Moreno Andrade es el número 28 en ser detenido con ese fin, según el Ministerio Público.

