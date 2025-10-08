Rafael González, exalcalde de San Miguel Petapa, admite haber desviado casi Q2 millones y recibe pena mínima

Rafael Eduardo González Rosales, exalcalde de San Miguel Petapa, fue condenado a cinco años de prisión por los delitos de lavado de dinero con agravante específica y peculado en forma continuada. Además, se le impuso la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante dos años, informó este miércoles 8 de octubre el Ministerio Público (MP).

La sentencia fue dictada por el Juzgado Cuarto Pluripersonal de Primera Instancia Penal, luego de que González Rosales se acogiera al procedimiento especial de aceptación de cargos, mecanismo que permite una resolución abreviada al admitir responsabilidad penal.

El caso se originó tras una denuncia presentada por la Intendencia de Verificación Especial, de la Superintendencia de Bancos, que detectó irregularidades en la emisión de 26 cheques de la cuenta del Tesoro Municipal de San Miguel Petapa.

Las pesquisas revelaron que los cheques fueron extendidos a nombre de personas ajenas a la alcaldía y a una entidad inexistente, por un total de Q1 millón 917 mil 226. Ese dinero fue depositado directamente en la cuenta personal del entonces jefe edil.

La Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos sustentó el caso con análisis financiero de la Dirección de Análisis Criminal, un examen especial de la Contraloría General de Cuentas y otros documentos contables y bancarios que confirmaron el desvío de fondos públicos.

