Recién nacido desaparece en el hospital del IGSS de Escuintla y nadie responde por su paradero

Un recién nacido presuntamente desapareció en el Hospital del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) en Escuintla, según denunciaron los padres del menor, originarios de Taxisco, Santa Rosa.

De acuerdo con el abuelo y la madre, el bebé nació en la madrugada de este jueves 28 de agosto y, hasta las 11 horas, aún le cambiaron la ropa. Desde ese momento no se tiene información sobre su paradero.

Médicos del centro asistencial informaron que el caso ya fue notificado a la Policía Nacional Civil (PNC). Familiares del menor, incluidos los padres, intentaron impedir ser retirados del hospital por personal de seguridad. Según testigos, algunos se aferraron a una cama para evitar el desalojo.

Los progenitores aseguran que las autoridades del hospital se han negado a mostrar las grabaciones del sistema de cámaras de vigilancia.

A través de un comunicado, el IGSS confirmó que se realizan las investigaciones correspondientes y que se revisan las imágenes del circuito cerrado del hospital. La labor se efectúa en conjunto con personal del Ministerio Público, Procuraduría de los Derechos Humanos, Procuraduría General de la Nación y la PNC.

“El Instituto se encuentra en apresto para brindar toda la información que sea requerida por los entes encargados de la investigación, con el objeto de esclarecer el caso”, indicó la entidad en el boletín.

El IGSS reiteró su compromiso con la protección de la salud de sus afiliados y derechohabientes, mediante una atención médica profesional, ética y respetuosa.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

