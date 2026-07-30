Redada contra agresores sexuales culmina con 11 capturados en nueve departamentos

Una ofensiva policial desarrollada de forma simultánea en nueve departamentos del país permitió la captura de 11 hombres requeridos por distintos juzgados por delitos sexuales y violencia contra la mujer, en una serie de allanamientos y operativos coordinados entre investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), agentes de comisarías departamentales y fiscales del Ministerio Público (MP).

Las diligencias se efectuaron en Huehuetenango, Quetzaltenango, Suchitepéquez, Izabal, Chiquimula, El Progreso, Quiché, Jutiapa y Petén, como parte de las acciones para ubicar a personas señaladas de cometer delitos contra la integridad sexual y la vida de las mujeres.

Entre los detenidos figuran sospechosos de violación, violación con agravación de la pena y circunstancias especiales de agravación, agresión sexual y violencia contra la mujer.

En Huehuetenango fueron capturados Marvin “N”, de 29 años, en San Ildefonso Ixtahuacán, señalado por el delito de agresión sexual, y José “N”, de 27 años, en Cuilco, requerido por violencia contra la mujer.

En la zona 8 de Coatepeque, Quetzaltenango, agentes policiales capturaron a Eduardo “N”, de 19 años, y Mario “N”, de 72, quienes eran buscados por un juzgado por el delito de violación con agravación de la pena y circunstancias especiales de agravación.

Otro operativo en la zona 1 de Río Bravo, Suchitepéquez, permitió la captura de Edwin “N”, de 48 años, también sindicado por violación con agravación de la pena y circunstancias especiales de agravación.

En Izabal fueron ejecutadas dos órdenes de captura. En Lívingston fue detenido César “N”, de 33 años, por el delito de violación, mientras que en la aldea Cristina, Los Amates, fue capturado Odvin “N”, de 18 años, por violencia contra la mujer.

Durante las diligencias en ese departamento, investigadores también ejecutaron el secuestro de una camioneta que, según las autoridades, fortalecerá una investigación en desarrollo.

En la aldea San Miguel, Chiquimula, fue capturado Edin “N”, de 24 años, señalado por violencia contra la mujer.

Otro de los allanamientos se desarrolló en San Agustín Acasaguastlán, El Progreso, donde fue detenido Salvador “N”, de 57 años, requerido por el delito de violación con agravación de la pena y circunstancias especiales de agravación.

En la aldea Xabil, Cunén, Quiché, agentes de la DEIC capturaron a Brígido “N”, de 37 años, acusado de agresión sexual.

En Asunción Mita, Jutiapa, fue detenido Ángel “N”, de 34 años, señalado por violencia contra la mujer.

Capturado en operativo de seguridad

A las capturas derivadas de los allanamientos se sumó la detención de Jeremías “N”, de 30 años, durante un operativo de seguridad ciudadana efectuado en Petén.

La Policía Nacional Civil informó que, al identificar al sospechoso, verificó que tenía una orden de captura vigente por el delito de violación, por lo que fue puesto a disposición del juzgado que lo requiere.

Las autoridades indicaron que las acciones forman parte de los operativos permanentes para ubicar a personas con órdenes de captura vigentes y combatir los delitos relacionados con la violencia sexual y la violencia contra la mujer.

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