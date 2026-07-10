Redada contra las extorsiones deja siete mujeres capturadas y otra notificada en prisión

Siete mujeres fueron capturadas y otra fue notificada de un nuevo proceso por el delito de extorsión durante una serie de allanamientos efectuados este viernes 10 de julio por investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) y de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda), en coordinación con el Ministerio Público (MP).

Las diligencias se desarrollaron en Villa Nueva, Santa Catarina Pinula, Mixco, Chinautla y Santiago Sacatepéquez, como parte de investigaciones relacionadas con estructuras criminales señaladas de exigir dinero a sus víctimas mediante amenazas.

En los operativos coordinados por la DEIC fueron capturadas Sharon "N", de 20 años; Melissa "N", de 20; Merary "N", de 24; Claudia "N", de 35, y Yesmi "N", de 36. Además, las autoridades notificaron de un nuevo proceso penal a otra mujer que permanece recluida en el Centro de Orientación Femenino Santa Teresa, en la zona 18 de la capital.

De forma paralela, investigadores de la Dipanda, también en coordinación con el MP, efectuaron allanamientos en Santiago Sacatepéquez, donde capturaron a Cintia "N", de 21 años, y Norma "N", de 32.

Según la información policial, las siete mujeres capturadas tenían órdenes de aprehensión por el delito de extorsión y fueron puestas a disposición de los juzgados competentes para solventar su situación jurídica.

Las autoridades indicaron que los operativos forman parte del seguimiento a investigaciones relacionadas con casos de extorsión y continúan las diligencias para ubicar a otros posibles implicados.

En seguimiento a investigaciones por casos de extorsión, investigadores de la #DEIC, realizaron ocho allanamientos en coordinación con el #MP en Villa Nueva, Santa Catarina Pinula, Mixco y Chinautla, dejando como resultado cinco mujeres capturadas y una más notificada. pic.twitter.com/C2VottM8UI — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) July 10, 2026

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