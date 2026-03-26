Redadas simultáneas permiten la captura de 40 presuntos implicados en asesinatos, violaciones y extorsiones

Las autoridades efectuaron este jueves 26 de marzo 40 capturas durante una serie de allanamientos desarrollados en varios departamentos del país, como parte de operativos del Plan Centinela, coordinados entre unidades de investigación policial y fiscales del Ministerio Público (MP).

De acuerdo con la Policía Nacional Civil (PNC), entre los detenidos figuran presuntos responsables de delitos graves, como asesinato, violación y extorsión, además de otros ilícitos como estafa, lavado de dinero y asociación ilícita.

Las diligencias se llevaron a cabo en Guatemala, Petén, Izabal, Chiquimula, Chimaltenango, Alta Verapaz, Jalapa, Huehuetenango, Retalhuleu, El Progreso, Santa Rosa, San Marcos, Sacatepéquez, Sololá y Escuintla, donde las autoridades ejecutaron órdenes de captura vigentes.

Según los investigadores, varios de los aprehendidos estarían vinculados con estructuras criminales dedicadas a la extorsión, mientras que otros son señalados de participar en ataques armados y agresiones sexuales.

Entre los casos relevantes destaca la captura de dos hermanos sindicados de asesinato y asesinato en grado de tentativa, presuntos responsables de atacar a balazos a dos hombres, padre e hijo.

En Petén, las autoridades incautaron dos armas de fuego —una pistola y una carabina— como parte de las diligencias para fortalecer investigaciones en curso.

Las autoridades indicaron que estos operativos forman parte de acciones para desarticular redes delictivas y fortalecer investigaciones en curso.

Los capturados fueron puestos a disposición de los juzgados correspondientes, que determinarán su situación legal.

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