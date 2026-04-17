Remiten a dos menores por ataques armados en zona 16 y decomisan pistola e indumentaria similar a la de la PNC

Dos menores de edad fueron remitidos al juzgado respectivo, señalados de haber participado en hechos armados, durante una serie de allanamientos efectuados este viernes 17 de abril en la zona 16 capitalina.

Investigadores de la Unidad de Delitos contra la Vida de la División Especializada en Investigaciones Criminales (DEIC), en coordinación con fiscales del Ministerio Público (MP), realizaron nueve diligencias en las colonias San Gaspar 1, San Gaspar 2 y Santa Rosita, zona 16, en seguimiento de ataques armados, informó la Policía Nacional Civil (PNC)

Como resultado, las autoridades remitieron a dos adolescentes, de 14 y 17 años, sindicados de asesinato en grado de tentativa.

Durante los operativos también se localizó una pistola, así como gorras, chalecos con insignias similares a las de la PNC y gorros pasamontañas.

Las investigaciones continúan para determinar la posible participación de otras personas en los hechos.

Las autoridades no informaron sobre que hechos son los que se investigan en este caso.