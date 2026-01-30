Reo se fuga antes de audiencia, se lanza desde un puente y muere en un río de aguas negras

Dos agentes del Sistema Penitenciario fueron detenidos este viernes 30 de enero en la entrada de la colonia Panamá, zona 2 de Huehuetenango, luego de que un reo a su cargo escapara antes de una audiencia judicial y fuera hallado muerto en un río de aguas negras, informó la Policía Nacional Civil (PNC).

Según las autoridades, los guardias Jarix “N”, de 35 años, y Carlos “N”, de 26, trasladaban al privado de libertad Danilo Enrique Ríos López, 30, quien debía comparecer ante el Juzgado de Femicidio de Quetzaltenango.

Ríos López se encontraba detenido en la cárcel de Cantel por los delitos de tenencia ilegal de municiones y violencia contra la mujer.

El reo logró evadir la custodia antes de ingresar al edificio de tribunales. De acuerdo con la investigación preliminar, abordó un autobús extraurbano rumbo a Huehuetenango y, una vez en la zona 2, presuntamente se lanzó desde un puente, cayendo a un río de aguas negras, donde fue localizado sin vida.

El Ministerio Público ordenó la captura de los dos custodios mientras continúa la investigación para establecer responsabilidades.

La investigación continúa, mientras tanto, los guardias de presidios fueron detenidos por orden de la fiscalía.

