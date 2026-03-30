Repeju rechaza solicitud de Jose Rubén Zamora para cancelar la Fundación contra el Terrorismo

El Registro de Personas Jurídicas (Repeju) rechazó la solicitud del periodista Jose Rubén Zamora para cancelar la Fundación contra el Terrorismo (FCT), con el argumento de que el reglamento invocado no aplica a esa organización, ya que fue creada antes de su emisión, bajo el principio de irretroactividad.

Zamora afirmó a periodistas que la resolución desestima su petición, pese a estar sustentada en hechos y evidencia, y consideró que se basa en un juicio de valor personal y subjetivo.

El comunicador agregó que las organizaciones que transgreden sus estatutos deberían ser cerradas y expresó que espera que su solicitud sea conocida por el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, quien, según dijo, deberá valorar la evidencia presentada.

Zamora, de 69 años y bajo arresto domiciliario, solicitó el 18 de febrero pasado la cancelación de la FCT, a la que señala de criminalizar y perseguir a periodistas y defensores de derechos humanos.

La fundación actúa como querellante adhesiva junto al Ministerio Público en el proceso por supuesto lavado de dinero y otros delitos contra Zamora, quien permaneció tres años y medio en prisión antes de obtener arresto domiciliario con movilidad restringida.

"Vengo a pedir la cancelación de la Fundación contra el Terrorismo, que conocemos más como ‘Fundaterror’, una oenegé sujeta a reglamento", declaró Zamora al presentar su solicitud ante el Ministerio de Gobernación.

La FCT también figura como parte acusadora en procesos contra exfiscales antimafia y líderes sociales e indígenas, muchos de ellos en el exilio, en casos impulsados por el Ministerio Público, dirigido por la fiscal general Consuelo Porras.

El presidente de la fundación, Ricardo Méndez Ruiz, fue sancionado en el 2021 por Estados Unidos, que lo calificó como "corrupto" y "antidemocrático". La Unión Europea también lo sancionó en el 2025, junto con el apoderado legal de la entidad, Raúl Falla, por su presunta participación en la persecución e intimidación de operadores de justicia y periodistas.

Zamora aseguró que la FCT opera como "un escuadrón de la muerte de reputaciones", ya que, según dijo, las personas denunciadas pierden su presunción de inocencia por acusaciones sin fundamento.

Por su parte, Méndez Ruiz publicó este lunes 30 de marzo un video en redes sociales en el que respaldó la resolución y expresó que espera que el ministro de Gobernación actúe en la misma línea y rechace la solicitud, al considerar que carece de base jurídica.

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