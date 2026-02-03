Reproducen reconstrucción de hechos en juicio por la muerte de Hansel Szarata

Durante la continuación del juicio contra el exviceministro de Gobernación, Carlos García Rubio, este martes 3 de febrero se reprodujo la reconstrucción de los hechos sobre cómo ocurrieron las acciones que derivaron en la muerte de Hansel Szarata, quien laboraba en el Congreso de la República.

Se informó que la diligencia se llevó a cabo el 14 de julio por la noche y concluyó en la madrugada del 15 de julio del 2025. Participaron el acusado, testigos, el juez Fredy Orellana —a cargo del proceso—, el Ministerio Público y abogados.

Durante más de cuatro horas, los involucrados participaron en la reconstrucción, que incluyó la posición de los vehículos en la escena, la distancia entre la víctima y quienes lo acompañaban, la ubicación del acusado y los movimientos realizados al momento de los disparos.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 5 de abril del 2025 en un parqueo de un centro comercial, donde Szarata murió por un disparo.

También participaron en la diligencia Andrés Cano y Roberto Padilla, quienes, según una de las grabaciones del parqueo, se movilizaban en un picop desde el que se observan destellos de disparos realizados contra un joven, en un segundo hecho dentro del mismo lugar.

Cano y Padilla enfrentarán juicio por disparar y herir a un joven momentos antes de la muerte de Szarata.

El debate contra García Rubio continuará el 17 de febrero, cuando testigos propuestos por la defensa del exfuncionario declaren ante el tribunal.

