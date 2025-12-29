Reprograman audiencia de etapa intermedia por ausencia de Melvin Quijivix, acusado de lavado de Q85 millones

El Juzgado Quinto Pluripersonal de Primera Instancia Penal suspendió este lunes 29 de diciembre la audiencia de etapa intermedia del caso conocido como red Q, debido a la incomparecencia del expresidente del Instituto Nacional de Electrificación (INDE), Melvin Quijivix.

El juez reprogramó la diligencia para el 27 de enero del 2026, luego de que el exfuncionario no se presentara a la sala, lo cual impidió discutir si debía o no enfrentar juicio por lavado de dinero.

Ni los abogados defensores de Quijivix ni el Ministerio Público (MP) ofrecieron declaraciones, debido a que la investigación se mantiene bajo reserva.

El exfuncionario tiene una orden de captura vigente por rebeldía, ya que en septiembre pasado se negó a comparecer en una audiencia donde se debía ejecutar la resolución de la Sala Tercera de Apelaciones, que le revocó una medida sustitutiva y ordenó prisión preventiva mientras se desarrolla el proceso.

Desde esa fecha, Quijivix no ha asistido a ninguna audiencia judicial.

Según el MP, el exfuncionario está vinculado al presunto lavado de aproximadamente Q85 millones, en un expediente relacionado con la gestión del expresidente Alejandro Giammattei.