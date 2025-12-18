Requisa sorpresa en centro juvenil Gaviotas apunta a adolescentes ligados al Barrio 18

Una requisa interinstitucional se llevó a cabo este jueves 18 de diciembre en el Centro Juvenil de Privación de Libertad para Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal Gaviotas, como parte del Plan de Control y Seguridad que la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (SBS) implementa durante diciembre, informó esa institución en un comunicado.

La inspección se realizó en los dormitorios de adolescentes, mayores y menores, presuntamente vinculados a la pandilla del Barrio 18, con el objetivo de prevenir la tenencia de objetos prohibidos y fortalecer las condiciones de seguridad dentro del centro, señala el documento.

La diligencia contó con la participación de la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público y la Procuraduría de los Derechos Humanos, instituciones que actuaron bajo protocolos establecidos y con énfasis en el respeto a los derechos fundamentales de los adolescentes.

Según la SBS, estas acciones forman parte de los “esfuerzos permanentes” de la Subsecretaría de Reinserción y Resocialización, en especial durante la temporada de mayor afluencia de visitas, con el fin de mantener el orden, la seguridad y el control institucional.

“Reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad integral de los adolescentes, el personal y la ciudadanía”, indicó la entidad en un comunicado oficial.

Impacto en el tránsito

La movilización policial en los alrededores del centro juvenil Gaviotas, ubicado en la zona 13 de la capital, impacta en el tránsito del sector, según informó Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra.

Montejo señaló que la movilización de personal de varias instituciones que participan en el operativo en Gaviotas afecta el tránsito, y cuyo impacto llega a sectores como el bulevar Los Próceres, calle Montúfar y bulevar Liberación.

