Justicia
Rescatan a un león y un tigre mantenidos sin permisos en una propiedad privada de El Progreso
Allanamiento permitió ubicar a un león y un tigre en una propiedad privada; serán trasladados en enero bajo medidas de seguridad.
Un león y un tigre permanecen en jaulas tras ser rescatados por el Ministerio Público durante un allanamiento en El Progreso. (Foto Prensa Libre: MP)
Un león y un tigre que permanecían en una propiedad privada sin contar con los permisos legales fueron rescatados este lunes 29 de diciembre por el Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) durante una diligencia en San Antonio La Paz, El Progreso.
La acción fue coordinada por la Agencia Fiscal de la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente en Zacapa y la Fiscalía Regional Metropolitana. El operativo consistió en un allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en el inmueble.
Durante la diligencia, se constató que los animales estaban en posesión del propietario sin licencias ni autorizaciones, por lo que las autoridades procedieron a su entrega voluntaria. Aunque los ejemplares fueron resguardados, su traslado fue programado para los primeros días de enero, debido al riesgo que implica movilizar animales de estas especies.
Las autoridades señalaron que el operativo se desarrolló bajo protocolos de seguridad y en coordinación con instancias competentes en la protección de fauna silvestre. La División de Protección a la Naturaleza (Diprona) quedó a cargo de la custodia del lugar, como parte del seguimiento al caso.
El Ministerio Público no detalló el destino de los ejemplares ni si se presentarán cargos contra el responsable, pero indicó que continuará con las investigaciones correspondientes.
2025: 363 días de trabajo fuerte y firme 💪— MP de Guatemala (@MPguatemala) December 29, 2025
La Agencia Fiscal de la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente en Zacapa en coordinación con el fiscal regional metropolitano llevó a cabo una diligencia de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en inmueble… pic.twitter.com/yvngbvbJxt