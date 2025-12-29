Rescatan a un león y un tigre mantenidos sin permisos en una propiedad privada de El Progreso

Un león y un tigre que permanecían en una propiedad privada sin contar con los permisos legales fueron rescatados este lunes 29 de diciembre por el Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) durante una diligencia en San Antonio La Paz, El Progreso.

La acción fue coordinada por la Agencia Fiscal de la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente en Zacapa y la Fiscalía Regional Metropolitana. El operativo consistió en un allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en el inmueble.

Durante la diligencia, se constató que los animales estaban en posesión del propietario sin licencias ni autorizaciones, por lo que las autoridades procedieron a su entrega voluntaria. Aunque los ejemplares fueron resguardados, su traslado fue programado para los primeros días de enero, debido al riesgo que implica movilizar animales de estas especies.

Las autoridades señalaron que el operativo se desarrolló bajo protocolos de seguridad y en coordinación con instancias competentes en la protección de fauna silvestre. La División de Protección a la Naturaleza (Diprona) quedó a cargo de la custodia del lugar, como parte del seguimiento al caso.

El Ministerio Público no detalló el destino de los ejemplares ni si se presentarán cargos contra el responsable, pero indicó que continuará con las investigaciones correspondientes.