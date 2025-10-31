Rescate bajo fuego: agentes salvan a mujer retenida y abaten a su captor en Jutiapa

Una mujer de 51 años fue rescatada con vida por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), luego de haber sido retenida y amenazada con arma de fuego dentro de su vivienda por un hombre armado, en la colonia González, informaron este viernes 31 de octubre fuentes oficiales.

El incidente ocurrió cuando el agresor, identificado como José Alfonso Rodríguez, de 47 años, irrumpió en la vivienda y mantuvo retenida a la mujer bajo amenazas. Vecinos alertaron a las autoridades mediante una llamada al número de emergencias, lo que permitió una respuesta rápida de unidades policiales.

Los agentes intentaron entablar diálogo con el atacante, conforme a los protocolos establecidos para este tipo de situaciones. Tras varios minutos de tensión, Rodríguez abrió la puerta de la casa y permitió la salida de la mujer. Sin embargo, al momento del rescate, disparó contra los uniformados, hiriendo a un oficial y a un agente.

Los policías repelieron el ataque, lo que provocó la muerte del agresor. La víctima fue puesta a salvo y se le brindó asistencia médica inmediata, sin que presentara heridas. Los agentes heridos también recibieron atención urgente y fueron trasladados a un centro asistencial.

El arma utilizada por Rodríguez quedó en la escena. El Ministerio Público inició el procesamiento del lugar y dio seguimiento al caso. La mujer manifestó no conocer al atacante ni el motivo de la agresión.

