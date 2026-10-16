Robo a mano armada lleva a fiscales a una casa en Huehuetenango donde hallaron Q600 mil

Justicia

Robo a mano armada lleva a fiscales a una casa en Huehuetenango donde hallaron Q600 mil

Durante un allanamiento en Huehuetenango por robo a mano armada, fiscales localizaron Q600 mil, armas, celulares, tasers, computadoras y más.

Valery Velásquez

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Decomiso de Q600 mil en efectivo y evidencias relacionadas al robo a mano armada, presentado por el Ministerio Público en Huehuetenango. (Foto Prensa Libre: MP)

Este 16 de octubre, el Ministerio Público (MP) efectuó 17 diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en casas de la zona 5, Huehuetenango. Esto, como parte de la investigación por un asalto a mano armada ocurrido el 21 de septiembre.

El objetivo de la intervención era desarticular una banda criminal y conseguir las pruebas necesarias para llevar el caso ante las autoridades respectivas.

Como resultado de los inmuebles allanados, fiscales y agentes policiales incautaron: Q600 mil en efectivo, diversos indicios balísticos y tecnológicos, entre los que destacan teléfonos celulares, dispositivos de descarga eléctrica (taser), terminales de pago (POS), armas de fuego, computadoras portátiles y un vehículo presuntamente utilizado para llevar a cabo el asalto.

Acciones ministeriales en el marco de la investigación criminal

Las investigaciones del MP comenzaron tras el asalto, lo que permitió rastrear a los sospechosos y encontrar los lugares donde escondían el dinero y las armas. Las autoridades señalaron que este operativo forma parte de una estrategia para frenar la delincuencia en el noroccidente del país, asegurando que las pruebas recolectadas serán analizadas de forma segura y científica.

En las próximas horas, las pruebas decomisadas y los informes de las personas identificadas serán entregados a los jueces para definir su situación legal.

EN ESTE MOMENTO

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Imágenes de lo incautado

Evidencias, incautadas por el Ministerio Público en los allanamientos de Huehuetenango para su análisis pericial. ( Foto Prensa Libre : MP)
Presunto vehículo utilizado para llevar a cabo el asalto a mano armada el 21 de septiembre. (Foto Prensa Libre: MP)

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