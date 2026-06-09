Robo de Q600 mil en joyas: capturan a segunda presunta implicada en Chimaltenango

Justicia

Robo de Q600 mil en joyas: capturan a segunda presunta implicada en Chimaltenango

Dos personas han sido detenidas por un caso de robo en una joyería en Chimaltenango, cuyo monto perdido sería de al menos Q600 mil.

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Investigadores de la DEIC capturaron a una mujer señalada de participar en el robo de joyas valoradas en más de Q600 mil en Chimaltenango; el caso ya suma dos personas detenidas. (Foto: Prensa Libre, PNC).

La investigación por el robo de joyas valoradas en más de Q600 mil en un negocio de Chimaltenango registra un nuevo avance con la captura de una mujer señalada de haber participado en el hecho. Con esta detención, las autoridades contabilizan dos presuntos responsables capturados por el caso ocurrido el pasado 29 de abril.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) capturaron a Flor “N”, de 45 años, en la zona 1 de Chimaltenango. La aprehensión se efectuó en cumplimiento de una orden emitida por un juzgado de ese departamento por el delito de robo agravado.

La detención se suma a la captura de Henry, de 34 años y de nacionalidad salvadoreña, quien fue aprehendido recientemente en la zona 5, también señalado de haber participado en el robo de las piezas de alto valor económico sustraídas de una joyería en Chimaltenango.

De acuerdo con las investigaciones, el monto de lo robado supera los Q600 mil, por lo que el caso es considerado uno de los hechos de robo patrimonial de mayor impacto registrados recientemente en el departamento. Las diligencias han sido desarrolladas por agentes de la DEIC en coordinación con fiscales del Ministerio Público (MP).

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Como parte de las pesquisas, el pasado 1 de junio las autoridades efectuaron un allanamiento en un inmueble ubicado en la zona 1 de Chimaltenango, donde localizaron indicios que fortalecieron la investigación y permitieron avanzar en la identificación de los sospechosos. La PNC indicó que las averiguaciones continúan para establecer si existen más personas involucradas y determinar el destino de las joyas sustraídas.

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ESCRITO POR:

Erick Gutiérrez

Periodista de Prensa Libre con tres años de experiencia en periodismo impreso, digital y multimedia. Fotógrafo e integrante del equipo de Inmediatez y Tendencias.

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