Robo de Q600 mil en joyas: capturan a segunda presunta implicada en Chimaltenango

La investigación por el robo de joyas valoradas en más de Q600 mil en un negocio de Chimaltenango registra un nuevo avance con la captura de una mujer señalada de haber participado en el hecho. Con esta detención, las autoridades contabilizan dos presuntos responsables capturados por el caso ocurrido el pasado 29 de abril.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) capturaron a Flor “N”, de 45 años, en la zona 1 de Chimaltenango. La aprehensión se efectuó en cumplimiento de una orden emitida por un juzgado de ese departamento por el delito de robo agravado.

La detención se suma a la captura de Henry, de 34 años y de nacionalidad salvadoreña, quien fue aprehendido recientemente en la zona 5, también señalado de haber participado en el robo de las piezas de alto valor económico sustraídas de una joyería en Chimaltenango.

De acuerdo con las investigaciones, el monto de lo robado supera los Q600 mil, por lo que el caso es considerado uno de los hechos de robo patrimonial de mayor impacto registrados recientemente en el departamento. Las diligencias han sido desarrolladas por agentes de la DEIC en coordinación con fiscales del Ministerio Público (MP).

Como parte de las pesquisas, el pasado 1 de junio las autoridades efectuaron un allanamiento en un inmueble ubicado en la zona 1 de Chimaltenango, donde localizaron indicios que fortalecieron la investigación y permitieron avanzar en la identificación de los sospechosos. La PNC indicó que las averiguaciones continúan para establecer si existen más personas involucradas y determinar el destino de las joyas sustraídas.

Capturan a presunta responsable de participar en robo de joyas valoradas en Q600 mil en Chimaltenango



Investigadores de la #DEIC capturaron a Flor “N”, de 45 años, por su presunta participación en un robo ocurrido en Chimaltenango pic.twitter.com/3sNuDaA9Wb — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) June 9, 2026

en la zona 1 de Chimaltenango, donde fueron localizados indicios que fortalecieron la investigación y permitieron avanzar en la identificación y ubicación del sospechoso.#EstamosCumpliendo#ProtegerYServir pic.twitter.com/Tr8eoceRsW — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) June 9, 2026

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