Saavedra propone recuperar credibilidad del MP y frenar percepción de persecución penal selectiva

El procurador general de la Nación, Julio Roberto Saavedra Pineta, aspirante a fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP), participó este viernes 10 de abril en la fase de entrevistas ante la Comisión de Postulación, donde planteó la necesidad de recuperar la credibilidad institucional ante la percepción de una persecución penal selectiva.

Durante su intervención, Saavedra afirmó que uno de los principales desafíos del MP es la falta de confianza ciudadana, la cual —según indicó— está vinculada a la idea de que las investigaciones no se realizan con objetividad. En ese contexto, insistió en la necesidad de “detener el péndulo” y reconducir la institución hacia un actuar basado en la Constitución, la ley y la atención a las víctimas.

El aspirante señaló que su propuesta se sustenta en tres objetivos centrales: restaurar la legitimidad institucional, colocar a las víctimas en el centro de la acción fiscal y fortalecer la carrera fiscal para garantizar independencia y objetividad en las investigaciones.

Agregó que estos objetivos se desarrollan en 10 ejes de trabajo, enfocados en aspectos institucionales, operativos y de impacto ciudadano. Entre los problemas estructurales que identificó mencionó una persecución penal percibida como selectiva, el debilitamiento de fiscalías estratégicas y la falta de una carrera fiscal consolidada.

Saavedra también destacó la necesidad de establecer una política general del Ministerio Público que permita unificar criterios en la persecución penal y ordenar las disposiciones existentes. Según explicó, esta política serviría como base para definir prioridades, mejorar la gestión de casos y garantizar una actuación uniforme en todo el país.

En materia operativa, propuso fortalecer la investigación criminal mediante fiscalías especializadas y el uso de herramientas técnicas para combatir estructuras criminales, incluido el crimen organizado y transnacional. Asimismo, planteó la implementación de modelos de persecución penal estratégica y el fortalecimiento del análisis patrimonial.

El aspirante subrayó que la actual gestión enfrenta retos importantes, entre ellos el alto porcentaje de casos que concluyen en desestimación. A su criterio, es necesario revisar los incentivos institucionales que influyen en estas decisiones y asegurar que las investigaciones cumplan con un mínimo de diligencias antes de ser cerradas.

Durante la ronda de preguntas, Saavedra fue consultado sobre la interferencia política en investigaciones penales. En respuesta, sostuvo que la objetividad y la autonomía funcional del MP, respaldadas por la Constitución, son claves para evitar presiones externas.

También se refirió a la importancia de la coordinación interinstitucional, especialmente con entidades como el Ministerio de Gobernación, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y otras agencias, tanto nacionales como internacionales, para mejorar los resultados en la investigación criminal.

En cuanto al fortalecimiento del recurso humano, destacó la necesidad de garantizar la carrera fiscal y evitar prácticas que permitan la remoción discrecional de fiscales, al considerar que esto afecta la independencia y la estabilidad institucional.

Saavedra afirmó que el reto más grande que enfrenta el Ministerio Público es de carácter político y está relacionado con la percepción de falta de credibilidad. En ese sentido, reiteró que su propuesta busca restablecer la confianza ciudadana mediante una persecución penal objetiva, imparcial y apegada a la ley.

Finalmente, aseguró que su plan de trabajo es “real, ejecutable y medible”, y que está orientado a devolver al Ministerio Público su función constitucional y su legitimidad ante la población.

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