Sala admite amparo contra elección de magistrados de la CC realizada por el CSU

La Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo admitió para trámite un amparo presentado por Marco Vinicio Mejía Dávila contra el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala, informó este miércoles 18 de marzo la organización Guatemala Visible.

La acción cuestiona la sesión en la que el CSU eligió a Julia Marisol Rivera Aguilar y José Luis Aguirre Pumay como magistrados titular y suplente ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para el período 2026-2031.

Según la resolución, la Sala otorgó un plazo de 48 horas al CSU para que remita un informe circunstanciado sobre los hechos que motivaron el amparo. Además, la autoridad denunciada deberá pronunciarse sobre la veracidad de los señalamientos y presentar las justificaciones que estime pertinentes.

La resolución también establece que el Ministerio Público, por medio de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, será parte en el proceso. En cuanto al amparo provisional solicitado, la Sala indicó que resolverá cuando tenga a la vista el informe requerido.

La información fue dada a conocer por la organización Guatemala Visible por medio de sus redes sociales.

El 16 de febrero del 2026, en medio de protestas ciudadanas y acciones legales, el CSU designó a Rivera Aguilar y Aguirre Pumay como sus representantes ante la CC.

La elección se llevó a cabo a puerta cerrada en un hotel de Antigua Guatemala, donde no se permitió el ingreso de prensa ni de observadores sociales. La sesión fue convocada a las 9.30 horas, pero comenzó con retraso y las designaciones se concretaron hasta la tarde de ese mismo día.

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La Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo admitió para trámite el amparo presentado por Marco Vinicio Mejía Dávila en contra de la sesión del Consejo Superior Universitario de la USAC, en donde eligieron a los… pic.twitter.com/1diG0LwCHM — Guatemala Visible (@guatevisible) March 18, 2026

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