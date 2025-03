Sala ampara a nuevas autoridades del Colegio de Abogados para que tomen posesión del cargo

La Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, constituida en Tribunal Constitucional de Amparo, otorgó un amparo provisional a las nuevas autoridades del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) para que tomen posesión del cargo este 20 de marzo de 2025.

El amparo 01145-2025-00075 señala que se admitió para su trámite el recurso planteado por el abogado Percy Rodolfo Méndez en contra de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala 2023-2025.

La resolución de la Sala indica que las circunstancias del caso hacen aconsejable decretar el amparo provisional y ordena a la Junta Directiva saliente del CANG suspender y cesar el acto reclamado, consistente en la amenaza, peligro latente y cierto de que se oponga, obstaculice o no concrete en su totalidad la transmisión de mando a la nueva Junta Directiva, el Tribunal de Honor y el Comité Asesor de Inversiones para el período 2025-2027.

El documento añade que la Junta Directiva del CANG 2023-2025 debe trasladar los cargos a los electos el 20 de marzo de 2025 “sin demora y bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidades de todo tipo”.

Además, le fija un plazo de dos días para informar a este tribunal que ha acatado la orden.

La Sala también dio un plazo de 48 horas a la Junta Directiva saliente del CANG para que remita los antecedentes del caso, la resolución o resoluciones que tengan relación con el acto reclamado y sus respectivas notificaciones, o presente un informe circunstanciado.

Para este 20 de marzo, estaba prevista la toma de posesión de la nueva Junta Directiva y del Tribunal de Honor del colegio profesional. El primer órgano fue ganado por la planilla liderada por Patricia Gámez, mientras que el segundo por Alicia Franco.

Las autoridades electas para integrar la Junta Directiva y el Tribunal de Honor del CANG señalaron a la directiva saliente, presidida por Mario Siekavizza, de usurpar funciones y querer retener sus cargos.

Los nuevos dirigentes del CANG debían tomar posesión, pero la directiva saliente les comunicó que mientras no se resuelva una apelación que impugna la elección, no se puede efectuar la transición y toma de posesión de los cargos.

El martes 19 de marzo a las 15.13 horas, un comunicado firmado por Sherly Maldonado Vásquez, secretaria de la Junta Directiva del CANG, informó sobre la decisión de no renovar los cargos.

“En cuanto no esté resuelto en definitiva el recurso de apelación planteado por los abogados Diego Sagastume Vidaurre y Ricardo Sagastume Morales, se estima pertinente abstenerse de realizar las diligencias de transición y toma de posesión de los cargos de Junta Directiva, Tribunal de Honor y de los integrantes del Comité Asesor de Inversiones del Cang para el período 2025-2027”, indica el documento.

Este 20 de marzo, Patricia Gámez Barrera, nueva presidenta del CANG y el vicepresidente electo para integrar el Tribunal de Honor, Jorge López Oliva, junto con otros integrantes de las planillas ganadoras se presentaron para asumir sus funciones, pero todas las puertas de la sede central del Colegio, en la zona 10 capitalina, estaban cerradas bajo llave.

Ofrecieron una conferencia de prensa y Gámez explicó que el órgano rector de las elecciones del colegio es el Tribunal Electoral y que goza de independencia, por lo que la directiva saliente no podía usurpar esas funciones.

Añadió que sí se debía resolver el recurso de apelación que impugna la elección, pero que eso no debía obstaculizar la toma de posición.

"Lo que obstaculiza la toma de posesión es que las instalaciones del Colegio de Abogados, sede central, están completamente cerradas. Significa que el día de hoy no hay labores activas por parte del personal, no hay nadie disponible y nosotros no vamos a romper candados para entrar, porque no es la forma", comentó Gámez.

La exjueza expresó que llegaron legítimamente electos por la asamblea del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, donde los profesionales expresaron en las urnas su decisión y que el Tribunal Electoral, de forma independiente, validó los resultados de la elección de Junta Directiva, el Tribunal de Honor y el Comité Asesor de Inversiones.

"El mandato otorgado a la Junta Directiva 2023-2025 venció el día de ayer —19 de marzo— a las cuatro de la tarde. El acto emitido por ella es inválido por ser contrario completamente a derecho, es nulo de pleno derecho", afirmó Gámez.



Añadió que no es necesario un acto protocolario para tomar posesión como nuevas autoridades del período 2025-2027.