Sala confirma devolución de edificio vinculado a Baldizón y cierra vía de extinción de dominio

La Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo dejó en firme la devolución de un edificio vinculado al excandidato presidencial Manuel Baldizón, tras rechazar los recursos de apelación presentados por el Ministerio Público (MP) y la Procuraduría General de la Nación (PGN), informaron este martes 21 de abril fuentes judiciales.

Los magistrados resolvieron declarar sin lugar las impugnaciones y confirmaron la sentencia emitida por el juez Delmar González, del Juzgado de Extinción de Dominio, quien había ordenado la restitución del inmueble.

Según la resolución, no se logró demostrar que el bien tenga origen directo o indirecto en actividades ilícitas ni que haya sido utilizado para ocultar recursos de procedencia ilegal. Por ello, la Sala concluyó que el caso corresponde a una controversia de carácter civil sobre la titularidad del inmueble.

“El juez resolvió conforme a derecho”, indicaron los magistrados, quienes advirtieron que admitir lo contrario implicaría desnaturalizar el régimen de extinción de dominio y vulnerar principios como la legalidad y la seguridad jurídica.

El fallo también establece que el proceso debe continuar en la vía civil, donde existe un mecanismo adecuado para resolver la disputa sobre la propiedad.

Además, la Sala ordenó levantar las medidas precautorias que pesaban sobre el inmueble, ubicado en la zona 15 de la capital, y fijó un plazo de 30 días para que el juez ejecute la entrega a quien corresponda, una vez la resolución quede firme.

Con esta decisión, queda ratificada la resolución de primera instancia en todos sus efectos jurídicos.