Sala extingue más de Q343 millones vinculados con entidad relacionada con el cartel de los Soles

La Sala Segunda de Mayor Riesgo resolvió extinguir más de Q343 millones, equivalentes a Q200 millones y US$20 millones, que estaban vinculados con una entidad relacionada con el cartel de los Soles de Venezuela, informó este miércoles 11 de marzo el Ministerio Público (MP).

Según el MP, el dinero estaba depositado en un banco del sistema financiero guatemalteco, donde se pretendía utilizar para la compra de acciones preferentes.

La investigación de la Fiscalía de Extinción de Dominio, dirigida por el fiscal de sección Julio Recinos, determinó que los recursos pertenecían a la entidad DHK, constituida en Panamá, pero con accionistas originarios de Venezuela.

De acuerdo con la resolución de la Sala Segunda de Mayor Riesgo, la extinción de dominio comprende varios montos vinculados con operaciones financieras relacionadas con acciones y dividendos.

Entre los fondos extinguidos figuran:

• Q156,550,000 utilizados para la compra de acciones.

• Q187,390,050 correspondientes a dividendos derivados de esas acciones.

• US$2,312,071 en efectivo.

El MP indicó que el dinero permanecía inmovilizado en un banco del sistema, mientras se desarrollaba la investigación.

Inicialmente, un juzgado de Extinción de Dominio rechazó la solicitud presentada por la fiscalía. Sin embargo, el MP apeló la resolución y el expediente fue elevado a la Sala Segunda de Mayor Riesgo, que finalmente aceptó la apelación y ordenó la extinción de los fondos a favor del Estado de Guatemala.

“La investigación de la Fiscalía de Extinción de Dominio permitió establecer que los personeros de dicha entidad, en comunicaciones previas con personeros del Banco de los Trabajadores, negociaron dividendos por la venta de dichas acciones y, al carecer de sustento legal conforme la Ley de Extinción de Dominio y la Ley contra el Lavado de Dinero, se procedió a su extinción a favor del Estado de Guatemala”, refirió el MP.

Según el MP, al no demostrarse un origen lícito de los recursos, la Sala ordenó su extinción conforme a la Ley de Extinción de Dominio y la Ley contra el Lavado de Dinero.

La fiscalía también aclaró que la empresa involucrada fue constituida en Panamá y no en Estados Unidos.

PGN se pronuncia

Por su parte, la Procuraduría General de la Nación (PGN) se pronuncio sobre el caso y señaló que la sala le dio la razón a una serie de recursos planteados en torno al caso.

“La Sala Segunda de Apelaciones de Extinción de Dominio dio la razón a la Procuraduría General de la Nación al declarar con lugar el recurso de apelación presentado por esta institución en el caso Bantrab-DHK, lo que permitirá que más de Q361,658,415 pasen a favor del Estado”, dice un comunicado de la PGN. Asimismo, el tribunal acogió los recursos planteados por el Ministerio Público y el Banco de los Trabajadores.

En tanto, el banco del sistema donde se encuentran los fondos indicó que está conforme con la resolución de una sala penal que ordena la extinción del monto millonario.

La entidad afirma que la resolución “anula un acto fraudulento cometido por exdirectivos del banco”.

Banco dice estar conforme con la resolución de una Sala penal por la extinción de un monto millonario a raíz de una investigación del MP que presuntamente involucra a venezolanos. La entidad dice que la resolución "anula un acto fraudulento cometido por exdirectivos del Banco".

✅ MP logra extinción de dominio de más de Q366 millones y US$2.3 millones en favor del Estado 🇬🇹



La Fiscalía de Extinción de Dominio logró que la Sala Segunda de Mayor Riesgo declarara con lugar la acción de extinción de dominio en favor de la República de Guatemala

