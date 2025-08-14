Sala mantiene a Berner García como director interino de la Escuela de Ciencias Psicológicas al no otorgar amparo

Justicia

Sala resuelve mantener en el cargo al director interino de la Escuela de Ciencias Psicológicas al no amparar a estudiantes.

BERNER GARCÍA. ESCUELA DE PSICOLOGÍA

Estudiantes de Psicología impiden que Berner García asuma como director de la Escuela de Ciencias Psicológicas de la Usac. (Foto Prensa Libre: Oscar Vásquez)

La Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo, en su resolución, mantiene en el cargo al director interino de la Escuela de Ciencias Psicológicas, al no otorgar amparo provisional a estudiantes de la Universidad de San Carlos (Usac).


La Sala rechazó el amparo provisional, por lo que Berner García —nombrado por el Consejo Superior Universitario (CSU) de esa casa de estudios— continúa en el cargo.

La defensa de los estudiantes apeló ante la Corte de Constitucionalidad (CC) dicha decisión.

También está pendiente que otro amparo, presentado inicialmente ante la CC, sea asignado a una Sala para su resolución.

Directorio de la Superintendencia de Competencia: define las primeras acciones y elegirán a un presidente

Apparel 2025 1 Foto PL José Sánchez

Arancel del 10% sigue vigente y sin garantía de ser eliminado, pero puede ser diferenciado para algunos productos, admite Economía


El 11 de agosto, estudiantes de la Escuela de Ciencias Psicológicas se manifestaron contra el nombramiento de García.

En esa ocasión, afirmaron que no hubo elecciones y que, según ellos, García no es un profesional de la salud.

Ese día, García llegó a las instalaciones de la Escuela con la intención de asumir el cargo, pero los estudiantes lo impidieron y exigieron elecciones para elegir nuevas autoridades.

La manifestación estudiantil se tornó tensa; además, el diputado David Illescas intercambió palabras con García, quien también expuso sus argumentos.

“No es director, no es director”, fue una de las consignas de los estudiantes.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

Douglas Cuevas

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y del sector justicia, con 15 años de experiencia en periodismo escrito, televisivo y radial.

Lee más artículos de Douglas Cuevas

ARCHIVADO EN:

Consejo Superior Universitario Universidad de San Carlos de Guatemala Usac Walter Mazariegos 
