Sala mantiene a Berner García como director interino de la Escuela de Ciencias Psicológicas al no otorgar amparo

La Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo, en su resolución, mantiene en el cargo al director interino de la Escuela de Ciencias Psicológicas, al no otorgar amparo provisional a estudiantes de la Universidad de San Carlos (Usac).



La Sala rechazó el amparo provisional, por lo que Berner García —nombrado por el Consejo Superior Universitario (CSU) de esa casa de estudios— continúa en el cargo.



La defensa de los estudiantes apeló ante la Corte de Constitucionalidad (CC) dicha decisión.



También está pendiente que otro amparo, presentado inicialmente ante la CC, sea asignado a una Sala para su resolución.





El 11 de agosto, estudiantes de la Escuela de Ciencias Psicológicas se manifestaron contra el nombramiento de García.



En esa ocasión, afirmaron que no hubo elecciones y que, según ellos, García no es un profesional de la salud.



Ese día, García llegó a las instalaciones de la Escuela con la intención de asumir el cargo, pero los estudiantes lo impidieron y exigieron elecciones para elegir nuevas autoridades.



La manifestación estudiantil se tornó tensa; además, el diputado David Illescas intercambió palabras con García, quien también expuso sus argumentos.





“No es director, no es director”, fue una de las consignas de los estudiantes.

