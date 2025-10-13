Sala cambia delito y envía a prisión a Carlos Acevedo por atropellar a motorista en zona 9

La Sala Tercera de Apelaciones ordenó el envío a prisión preventiva de Carlos Ovidio Acevedo Navas, de 74 años, señalado de haber atropellado en múltiples ocasiones al joven motorista Larkin Daniel Morales Cuque, en un hecho ocurrido el 25 de septiembre en la zona 9 capitalina.

El caso tomó relevancia luego de que el incidente fuera captado en video y difundido en redes sociales, en el que se observa cómo el vehículo conducido por Acevedo embiste repetidamente al motorista, pese a que este ya se encontraba empotrado en otro automotor.

Inicialmente, el caso fue calificado como lesiones graves, pero la Sala modificó la figura penal a homicidio en grado de tentativa, con base en la gravedad del ataque y sus consecuencias. Morales Cuque, de 26 años, sufrió heridas que provocaron la amputación de una de sus piernas, según confirmaron fuentes del Ministerio Público.

Acevedo ha manifestado que se trató de un accidente, sin embargo, la resolución judicial considera que existen indicios suficientes para establecer intencionalidad y riesgo de fuga, por lo que revocó las medidas sustitutivas que le habían sido otorgadas y ordenó su captura inmediata.

El juez a cargo del caso deberá convocar a audiencia para fijar un nuevo plazo de investigación y dar seguimiento a la instrucción penal bajo la nueva tipificación del delito.

En caso de que no se cumpla con lo ordenado por la Sala, el fallo advierte que se certificarán los antecedentes correspondientes por el delito de desobediencia, para quien resulte responsable.

Contexto judicial

Los magistrados de la Sala resolvieron con lugar el recurso de apelación planteado por Édgar Antonio Morales Granados, en su calidad de querellante adhesivo, en contra de la resolución emitida el 26 de septiembre de 2025 por el juzgado de turno de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Guatemala.

“Se revocan las medidas sustitutivas otorgadas y se ordena la prisión preventiva en contra de Carlos Ovidio Acevedo Navas, por el delito de homicidio en grado de tentativa. El juez de la causa deberá girar los oficios correspondientes para ordenar la aprehensión, la cual deberá hacerse efectiva de forma inmediata. En virtud de haberse revocado las medidas sustitutivas, se ordena al juez convocar a audiencia para fijar el nuevo plazo de investigación”, detalla la resolución.

Además, refiere: “Se ordena al juez de la presente causa que, dentro del plazo de una hora, libre los oficios correspondientes para girar la orden de aprehensión contra Carlos Ovidio Acevedo Navas, por el delito de homicidio en grado de tentativa. En consecuencia, deberá informar dentro del mismo plazo a este órgano jurisdiccional sobre el debido cumplimiento de lo ordenado. En caso de incumplimiento con lo resuelto por esta sala, se ordena certificar lo conducente a donde corresponda por el delito de desobediencia, para quien resulte responsable”.

