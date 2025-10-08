Sala rechaza recurso en caso Melisa Palacios y confirma que Fernanda Bonilla y Luis Marroquín seguirán ligados a proceso

La Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Procesos de Mayor Riesgo y Extinción de Dominio rechazó in límine (sin entrar a conocer el fondo) el recurso de apelación planteado por la defensa de Fernanda Bonilla y Luis Marroquín, acusados por la muerte de Melisa Palacios.

El recurso fue presentado luego de que el Juzgado de Mayor Riesgo “C”, a cargo de la jueza Carol Yesenia Berganza, enviara a juicio a los señalados el pasado 2 de septiembre. Ese mismo día, la defensa planteó una recusación contra la juzgadora, argumentando que había emitido opinión sobre el caso.

La jueza rechazó la recusación por considerar que las razones presentadas no eran ciertas, y envió el expediente a la Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo, que resolvió que la juzgadora continúe conociendo el proceso.

La abogada Karla Victoria Gobern, defensora de Bonilla, apeló la resolución con la que la jueza desestimó la recusación. Sin embargo, la Sala Segunda de Apelaciones concluyó que esa decisión no es apelable, con base en doctrina legal de la Corte de Constitucionalidad.

Según esa interpretación, las recusaciones deben tramitarse por vía incidental ante una sala jurisdiccional, y no por apelación directa. Por esa razón, el tribunal calificó el recurso como improcedente y ordenó devolver el expediente al juzgado de origen.

Bonilla y Marroquín están acusados del asesinato de Melisa Palacios y permanecerán ligados a proceso. Tras la resolución del 2 de septiembre, quedaron sin efecto otras acciones presentadas por la defensa, como la audiencia de aceptación de cargos y la revisión de medidas de coerción.

Durante la etapa intermedia, la defensa también solicitó que se dictara clausura provisional del caso, al alegar que Bonilla debía someterse a evaluaciones psiquiátricas. Sin embargo, esa solicitud fue rechazada por la jueza.

