Sala revoca fallo que liberaba a estudiantes y ordena juicio por toma del Paraninfo Universitario

La Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal ordenó que los estudiantes Sergio Yoel Morataya de León y Heizel Elissa Magdalena Morales Camey enfrenten juicio por el delito de usurpación agravada, tras revocar una resolución anterior que los favorecía con falta de mérito y liberación, informó este viernes 19 de diciembre el Ministerio Público (MP).

La decisión fue notificada a la Fiscalía Especializada contra los Delitos de Usurpación del Ministerio Público (MP), que había presentado un recurso de apelación contra la resolución que cerraba el caso.

Según las investigaciones del MP, los acusados se encontraban dentro del Paraninfo Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala al momento del allanamiento. En el lugar se localizaron sus pertenencias personales y otros objetos como machetes y palos con alambre de púas, lo cual —de acuerdo con el análisis fiscal— constituye evidencia de una ocupación prolongada sin autorización.

La Sala consideró que existen suficientes elementos para que el caso sea conocido en juicio oral y público, durante el cual los sindicados podrán ejercer su defensa y presentar pruebas de descargo.

Morataya y Morales fueron capturados el 15 de diciembre de 2023 en un allanamiento al Paraninfo Universitario, resultado de una denuncia presentada por la Usac en el marco de las protestas que se dieron por la elección de rector de esa casa de estudios.

