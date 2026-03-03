Sala Sexta admite amparo contra elección de magistrados de la CC designados por el CSU

La Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo admitió para trámite un amparo presentado por el abogado Marco Vinicio Mejía Dávila contra la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) efectuada por el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).

En ese proceso, el CSU designó a Julia Marisol Rivera Aguilar y José Luis Aguirre Pumay como magistrados titular y suplente, respectivamente, de la CC.

De acuerdo con la resolución, la Sala otorgó un plazo de 48 horas al CSU para que rinda un informe circunstanciado y remita copia certificada de los antecedentes administrativos relacionados con la elección impugnada.

El tribunal también indicó que la autoridad denunciada deberá pronunciarse sobre la veracidad de los hechos señalados por el amparista y presentar las justificaciones que estime pertinentes, conforme al artículo 25 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad.

El accionante sostiene que la sesión extraordinaria del CSU, celebrada el 16 de febrero del 2026, fue ilegal e ilegítima, y que en ella se vulneraron disposiciones constitucionales y de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad.

Además, señala que sus impugnaciones a la participación de la fiscal general Consuelo Porras y la magistrada Leyla Lemus fueron rechazadas sin ser conocidas ni resueltas durante la sesión en la que se efectuaron las designaciones, lo que, a su juicio, vulnera principios de legalidad y seguridad jurídica.

La Sala indicó que resolverá sobre el amparo provisional cuando tenga a la vista el informe circunstanciado solicitado al CSU.

