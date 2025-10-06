Se disfrazaba de médico para delinquir: lo condenan a 135 años por plagio y robo agravado

El Ministerio Público (MP), por medio de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, logró una sentencia de 135 años de prisión contra Marvin R., por los delitos de plagio o secuestro y robo agravado.

La condena fue dictada por el Tribunal Noveno de Sentencia Penal, que halló culpable al acusado de participar en una serie de hechos violentos, en los cuales fueron víctimas personas que habían ofrecido sus vehículos en venta a través de redes sociales. La sentencia se distribuye en 100 años por plagio o secuestro y 35 por robo agravado.

Durante el juicio, el MP demostró que existían al menos cinco expedientes relacionados, cuyas víctimas habían sido contactadas bajo el mismo modus operandi. En todos los casos, los supuestos compradores citaban a los vendedores en centros comerciales para ver los automóviles.

Para ganar su confianza, los agresores se presentaban vestidos como médicos o portaban uniformes de distintas empresas. Una vez acordada la cita, solicitaban una prueba de manejo. Con las víctimas dentro del vehículo, las amenazaban con armas de fuego, las golpeaban y despojaban de sus pertenencias.

Posteriormente, eran retenidas en contra de su voluntad, amarradas de pies y manos, y lanzadas del vehículo en marcha o en lugares apartados. Los automóviles eran conducidos con rumbo desconocido y no se tiene información, en esta etapa del proceso, sobre su paradero.

De acuerdo con el MP, otra persona ya fue condenada en relación con estos hechos, lo que indica que se trataba de una estructura organizada que operaba bajo el mismo patrón delictivo.

Esta condena representa un avance en la lucha contra el crimen organizado, particularmente en los delitos que combinan el uso de redes sociales para captar víctimas con violencia física y psicológica. El Ministerio Público no ha informado si existen más personas implicadas o si se continúa con investigaciones derivadas del caso.

