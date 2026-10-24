De agresiones a homicidios: los casos de hijos señalados de atacar a sus padres en Guatemala durante el 2026

Durante el 2026, las fuerzas de seguridad han reportado la captura de seis personas señaladas de agredir a sus progenitores en distintos puntos de Guatemala. Los hechos incluyen ataques físicos contra adultos mayores y casos de violencia que han terminado con la muerte de las víctimas.

Uno de los casos más recientes ocurrió en Nueva Santa Rosa, donde fue capturado Eduardo “N”, de 30 años, señalado de causar la muerte de su madre, de 60 años, presuntamente a golpes con piedras.

En septiembre, las autoridades detuvieron en Siquinalá, Escuintla, a Giancarlo “N”, de 20 años, alias “Psicópata”, señalado de matar a su madre, de 56 años. Según la información preliminar, el ataque habría ocurrido después de una discusión y el agresor habría utilizado un tenedor.

Otro hecho se registró en Kanajuyú, zona 16 capitalina, donde fue detenido Camilo Calvo Leiva, de 26 años, señalado de atacar con arma blanca a su padre, Jorge David Calvo Drago, exviceministro de Energía y Minas. La intervención policial ocurrió después de que vecinos alertaran sobre gritos de auxilio.

En abril, en Retalhuleu, fue capturado Omar “N”, de 46 años, conocido como “Rambo”, cuando presuntamente golpeaba a su madre, de 67 años. La víctima fue trasladada a un centro asistencial.

En junio, en Jutiapa, la Policía Nacional Civil detuvo a Henry “N”, de 43 años, señalado de agredir a golpes a su madre, de 70 años. La captura ocurrió después de que vecinos alertaran a las autoridades.

Estos hechos evidencian distintas manifestaciones de violencia en el entorno familiar, con víctimas que incluyen madres adultas mayores y padres atacados por sus propios hijos.