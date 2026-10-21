Sucesos
Mujer muere tras ser atacada con piedras en Santa Rosa y su hijo es capturado como sospechoso
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron al presunto responsable de la muerte de una mujer en una aldea de Nueva Santa Rosa.
Eduardo “N” es capturado en Nueva Santa Rosa, señalado de la muerte de su madre. (Foto Prensa Libre: PNC)
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó este miércoles 21 de octubre la captura de un hombre señalado de ser el presunto responsable de la muerte de su madre, de 60 años, en Santa Rosa.
El detenido fue identificado como Eduardo “N”, de 30 años, quien fue capturado en la aldea Joya Grande, Nueva Santa Rosa, por su presunta participación en el crimen.
La detención fue efectuada por agentes de la Comisaría 32, luego de recibir una alerta sobre lo ocurrido.
Según una denuncia ciudadana, el detenido habría golpeado a la víctima con piedras. La PNC agregó que las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias del hecho.
Los Bomberos Municipales Departamentales de Casillas, Santa Rosa, informaron que los paramédicos constataron que la mujer ya no presentaba signos vitales debido a la gravedad de las heridas provocadas con piedras y fragmentos de block.
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Según el reporte de los socorristas, la víctima presentaba trauma craneoencefálico de grado II y heridas en distintas partes del cuerpo.
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