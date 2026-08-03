Una discusión terminó en tragedia: capturan a mujer señalada por la muerte de su cónyuge en la zona 18

Justicia

Una discusión terminó en tragedia: capturan a mujer señalada por la muerte de su cónyuge en la zona 18

Capturan en la zona 18 a una mujer sospechosa de matar a su cónyuge tras una discusión.

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Norma “N”, señalada da matar a su esposo en la zona 18. 3-8-26

Norma “N” es señalada de haber dado muerte a su cónyuge. (Foto Prensa Libre: PNC)

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este lunes 3 de agosto sobre el seguimiento de un hecho de violencia ocurrido en un inmueble de la colonia San Jorge, zona 18.

Añadió que en ese lugar murió un hombre a causa de heridas de arma blanca. Además, una mujer que resultó herida fue trasladada a un centro asistencial, donde quedó bajo custodia policial por ser la presunta responsable de causarle la muerte a su cónyuge, tras una discusión.

En el inmueble, agentes localizaron a un hombre de aproximadamente 32 años, quien murió a consecuencia de heridas provocadas con arma cortante.

Según la PNC, la sospechosa fue identificada como Norma “N”, de 41 años, quien sufrió una herida cortante.

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De acuerdo con información preliminar de la PNC, las personas involucradas consumían bebidas alcohólicas.

Posteriormente, por causas que son investigadas, se habría originado una discusión que dejó como resultado una persona fallecida y otra herida.

La Policía Nacional Civil continúa con las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho.

Para leer más: Qué detalles revelaron autoridades sobre la muerte violenta de un hombre en un apartamento de la zona 21

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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