Una discusión terminó en tragedia: capturan a mujer señalada por la muerte de su cónyuge en la zona 18

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este lunes 3 de agosto sobre el seguimiento de un hecho de violencia ocurrido en un inmueble de la colonia San Jorge, zona 18.

Añadió que en ese lugar murió un hombre a causa de heridas de arma blanca. Además, una mujer que resultó herida fue trasladada a un centro asistencial, donde quedó bajo custodia policial por ser la presunta responsable de causarle la muerte a su cónyuge, tras una discusión.

En el inmueble, agentes localizaron a un hombre de aproximadamente 32 años, quien murió a consecuencia de heridas provocadas con arma cortante.

Según la PNC, la sospechosa fue identificada como Norma “N”, de 41 años, quien sufrió una herida cortante.

De acuerdo con información preliminar de la PNC, las personas involucradas consumían bebidas alcohólicas.

Posteriormente, por causas que son investigadas, se habría originado una discusión que dejó como resultado una persona fallecida y otra herida.

La Policía Nacional Civil continúa con las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho.

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