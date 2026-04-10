Seis personas siguen desaparecidas pese a capturas en investigación en Malacatán

La búsqueda de seis personas desaparecidas en Malacatán, San Marcos, continúa mientras autoridades intensifican operativos en el área para ubicar a las víctimas y recabar indicios que permitan esclarecer el caso.

Según información preliminar, las personas habrían sido privadas de libertad el martes 7, al mediodía, en circunstancias aún bajo investigación. Entre los desaparecidos figuran Trauty Nora Lucy Velasco Montenegro, de 16 años, y su padre, Mario Rafael Velasco, así como Nelson Miguel Godoy Pérez, Alan Soto, Nazario y Manuel.

El pasado 8 de abril, en la zona 1 de Malacatán, San Marcos, fueron capturados dos mexicanos y cinco guatemaltecos, informó la Policía Nacional Civil (PNC). Según esa entidad, los detenidos son Víctor “N”, de 43 años; Luis “N”, de 43; Rony “N”, de 44; Gilberto “N”, de 35, y Narciso “N”, de 34. También fueron detenidos los mexicanos Víctor “N”, de 42, y Francisco “N”, de 46.

Las autoridades los señalan por su presunta participación en la desaparición de las seis personas. La PNC indicó que las capturas se efectuaron en seguimiento a una denuncia sobre la desaparición del grupo en una finca del sector, donde, según la información, fue utilizada la camioneta P-171LPW, en la cual se trasladaban los presuntos responsables.

Como parte de las diligencias, la Fiscalía Municipal de Malacatán, en coordinación con la Policía Nacional Civil y el Departamento de Investigación contra Secuestros, efectuó allanamientos en la aldea La Palma, municipio de Malacatán, San Marcos, donde localizaron indicios que vinculan un inmueble con el caso.

Durante el operativo fueron capturadas nueve personas presuntamente implicadas, quienes fueron puestas a disposición judicial. Las autoridades procesaron la escena y recolectaron evidencias para su análisis.

El caso fue trasladado a la Fiscalía contra Secuestros del Ministerio Público, que continúa con diligencias especializadas para establecer responsabilidades y reconstruir los hechos.

En paralelo, familiares y vecinos realizaron una caminata para exigir la localización de los desaparecidos y demandar avances en la investigación.

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