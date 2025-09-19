Sentencian a 163 años de prisión a violador que mantuvo cautiva y abusó de una menor por 4 días

El Tribunal de Sentencia Penal de Delitos de Trata de Personas de Guatemala dictó una sentencia de 163 años de prisión contra José A., quien fue hallado culpable de 12 delitos de violación con agravación de la pena y uno de sustracción propia, informó este viernes 19 de septiembre el Ministerio Público (MP).

El fallo fue emitido por el Tribunal de Sentencia Penal de Delitos de Trata de Personas, con base en la acusación presentada por la Fiscalía Municipal de Casillas, Santa Rosa.

Según la investigación, el 31 de enero del 2021, José A. sustrajo a una menor de edad de la vivienda de sus padres, en el cantón Palín, Nueva Santa Rosa, Santa Rosa, y la trasladó hasta la frontera con El Salvador, donde la retuvo durante cuatro días y la abusó sexualmente en varias ocasiones.

El tribunal estableció una pena de 160 años de cárcel por los delitos de violación, más tres años por el delito de sustracción propia.

Además, ordenó como reparación digna una compensación económica, una beca estudiantil a cargo del Ministerio de Educación y bonos de desarrollo y universitario por parte del Ministerio de Desarrollo Social.

Según el MP, esta sentencia refleja el compromiso institucional de garantizar justicia para las víctimas de delitos sexuales y de proteger los derechos de la niñez.

