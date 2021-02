Sigue vacío el viceministerio de Prevención de la Violencia y el Delito

Desde noviembre pasado no se ha nombrado al titular del viceministerio de prevención del delito y la violencia del Ministerio de Gobernación. (Foto Prensa Libre: Erick Avila)

El viceministerio de Prevención de la Violencia y el Delito del Ministerio de Gobernación lleva más de dos meses vacía, sin que se nombre al funcionario, pese a la importancia que tiene en seguridad ciudadana.

Que la silla de este viceministerio esté vacía no es nada nuevo durante el gobierno de Alejandro Giammattei, porque en su primer año de mandato fueron cambiados dos ministros. Edgar Godoy fue el primer jefe de la cartera del Interior, aunque no se oficializó el motivo de su salida, se supo que estaba padeciendo quebrantos en su salud.

En su lugar llegó Oliverio García Rodas, pero renunció a su cargo, y después que el ministerio pasó sin jefe por más de dos semanas fue ascendido Gendri Reyes de viceministro de Seguridad a ministro.

Mientras estaba ese impase de nombrar al nuevo ministro después de la salida de García Rodas y mientras Godoy atravesaba por un permiso por los padecimientos en su salud, la tercera viceministra de Prevención de Violencia y el Delito de Gobernación, Claudia Haydeé Díaz León, fue quien asumió la jefatura de la cartera de forma interina.

Pero cuando fue nombrado Reyes como ministro se confirmó que Díaz León renunció a su cargo y desde noviembre pasado las autoridades no han nombrado a ningún funcionario para ocupe este lugar.

La Oficina de Comunicación Social del Mingob confirmó que están efectuando una “evaluación interna” y realizando los procesos correspondientes para que en “término de una semana se hará saber quién será el funcionario que ocupe la vacante”. También informó que, el viceministerio ha estado a cargo del despacho superior y los asesores de la cartera desde que renunció Díaz León.

Marco Canteo, experto en reformas al sector justicia y seguridad, opina que es muy importante en materia de seguridad que los responsables del diseño de planes de prevención y de reacción estén ocupadas por personas capaces. Además, que el funcionario tenga una lectura correcta en seguridad democrática y que esté alejado de pugnas internas que regularmente tienen los puestos en el gobierno.

Agregó que las autoridades deben evaluar el incremento de la violencia patrimonial y los femicidios para que desde el tercer viceministerio de Gobernación se destinen estrategias de prevención eficaces que permitan a la ciudadanía y especialmente a las mujeres vivir en libertad, porque la seguridad para esta parta de la población cada vez está más en peligro.

En el 2020 las denuncias de robo a comercios y casas, así como también la violencia intrafamiliar aumentaron, según las estadísticas de la Policía Nacional CIvil (PNC).

Hugo Efraín Mejía, coordinador de la alerta Isabel-Claudina del Ministerio Público, dijo durante una citación con la bancada Movimiento Semilla que, hacen falta cinco investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC) en la unidad de búsqueda en Guatemala, el departamento donde más se denuncia las desapariciones de mujeres.

Canteo resaltó que la importancia de que se nombre al viceministro es porque en materia de seguridad del 85 al 90 por ciento debe ser preventiva, pero históricamente en el país la prevención recibe la mínima atención en el Estado y se enfocan en las políticas de reacción.

“Aunque las políticas de reacción son importantes, no vienen a resolver nada de la conflictividad social. Se debe revertir esta visión para que la prevención reciba la mayor atención posible significa tener una política eficaz y altamente democrática”, explicó Canteo.

No es prioridad

Para Carmen Rosa de León, directora del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (Iepades) que el tercer viceministerio de Gobernación no tenga nombrado al viceministro es el reflejo de la falta de prioridad en la prevención del delito y la violencia del gobierno de Giammattei, porque han visto que la tendencia es el uso de la fuerza policial y la represión.

“Hay un énfasis en una visión represiva en la seguridad y pareciera que no se siente la necesidad de llenar el cargo del viceministerio de prevención, ya que está destinado a coordinar todas las acciones con la PNC en materia de prevención”, afirmó.

Agregó que las autoridades trabajan en un manual para resolución de conflictos, sin que esté nombrado el titular del tercer viceministerio, que deberá implementar.

El exministro de Gobernación, Carlos Menocal, advirtió que si hasta ahora no se ha hecho ningún nombramiento en el viceministerio las implicaciones son fuetes, porque no hay políticas de prevención del delito y la violencia y recorte en el presupuesto para programas.

“Al no tener al viceministro no hay diseño en una política de prevención, no hay diseño en una política para jóvenes, no hay diseño sobre una política que visualice como se previene la violencia y el delito. No solo no hay diseño, sino tampoco hay responsable”, enfatizó.

Interpelación

La oposición en el Congreso busca interpelar al ministro de Gobernación, Gendri Reyes, debido al uso excesivo de la fuerza policial contra de los manifestantes que rechazaron la aprobación del presupuesto en noviembre pasado. El funcionario recién había asumido cuando diversos sectores y políticos exigían su destitución porque no detuvo las acciones de la Policía Nacional Civil (PNC).

Sin embargo, en los intentos para interpelarlo ante el pleno del Legislativo, el oficialismo ha detenido el juicio político. Estos señalamientos no son los únicos que pesan en contra de Reyes, ya que, durante una citación por parte de la Unión Nacional de la Esperanza (UNE), el diputado Carlos Barreda afirmó que el funcionario se “apropió” de más de Q650 mil de viáticos asignados a agentes de la Secretaria de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS), por lo que el excomisionado de la extinta CICIG, Carlos Castresana pidió su destitución. Señaló también que el ministro extorsionó prostíbulos.