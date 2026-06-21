Siguen capturas por robo de energía; detienen a un hombre durante operativo en San Marcos

Las acciones contra el hurto de energía eléctrica continúan en el país. El caso más reciente ocurrió en San Marcos, donde fue capturado Héctor “G” durante un allanamiento efectuado por la Fiscalía contra el Crimen Organizado del Ministerio Público (MP), informó este domingo 21 de junio, Energuate.

Según la información compartida por Energuate, la diligencia se llevó a cabo el 18 de junio del 2026 en el caserío La Gomera, aldea Santa Rosa, municipio de San Lorenzo, departamento de San Marcos.

La empresa indicó que el operativo fue autorizado por el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de San Marcos, como parte de una investigación relacionada con presuntas conexiones ilegales al servicio eléctrico.

De acuerdo con Energuate, durante la inspección las autoridades documentaron indicios de una supuesta conexión irregular, por lo que Héctor “G” fue capturado y puesto a disposición de las autoridades competentes, señalado del delito de hurto mediante conexiones ilegales.

La distribuidora señaló que este caso se suma a otras acciones emprendidas en distintos departamentos para combatir el robo de energía eléctrica, práctica que, según la legislación vigente, constituye un delito.

Penas

Energuate recordó que el Decreto 8-2023 reformó el Código Penal y la Ley contra la Delincuencia Organizada, endureciendo las sanciones relacionadas con el hurto de energía eléctrica.

"En este nuevo escenario legal, el hurto de energía eléctrica mediante conexiones ilegales constituye una flagrancia delictiva que permite la captura inmediata del infractor, quien enfrenta una posible pena de hasta ocho años de prisión", indicó el equipo legal de la distribuidora.

La empresa agregó que las reformas reducen beneficios procesales y fortalecen las herramientas legales para perseguir este tipo de hechos.

Departamentos con más casos

Según datos de Energuate, al cierre del 2025 existían 146 mil 309 clientes en condición de conflictividad, entre casos individuales, comunidades organizadas y áreas con dificultades para la prestación del servicio.

La distribuidora informó que San Marcos figura entre los departamentos con mayor incidencia, con más de 34 mil casos identificados.

Además, señaló que en el país existen al menos 590 comunidades con restricciones para efectuar labores técnicas, lo que dificulta la verificación de instalaciones y la detección de posibles irregularidades.

Energuate afirmó que las conexiones ilegales afectan la calidad y continuidad del servicio para los usuarios que cumplen con sus pagos y representan riesgos de seguridad, como sobrecargas, incendios y accidentes eléctricos.

Prensa Libre consultó al Ministerio Público sobre este caso, pero no han respondido.

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